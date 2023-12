Dernière rénovation tire sa révérence... et promet une "nouvelle revendication" en 2024

La campagne citoyenne Dernière rénovation a annoncé qu'elle mettait un terme à ses actions. Elle promet néanmoins "une nouvelle revendication" en 2024.

Ses blocages de route avaient fait rire, réfléchir ou passablement agacé, c'est désormais fini. La campagne citoyenne pour un grand plan de rénovation thermique des bâtiments, Dernière rénovation, a annoncé ce lundi "sa conclusion". A Lyon, elle s'était matérialisée depuis un an par des blocages de la M6, la M7 et des jets de peintures sur la préfecture du Rhône.

"Ces progrès significatifs démontrent la viabilité de la résistance civile pour imposer à un pouvoir solitaire des mesures de justice sociale et climatique" Dernière rénovation

Dans un communiqué, Dernière rénovation dresse un bilan autosatisfait de sa campagne de mobilisation, estimant qu'elle est "parvenue à imposer dans le débat public la rénovation thermique des bâtiments comme l'un des leviers essentiels de l'action sociale et de la planification écologique". Et de citer le vote, à l'automne 2022, d'un budget de 12 milliards d'euros pour la rénovation thermique des bâtiments par l'assemblée nationale. Vote finalement rendu caduque par l'utilisation d'un 49.3 ayant balayé l'amendement.

Néanmoins, Dernière rénovation se félicite de l'ouverture d'une commission d'enquête par le Sénat sur les politiques publiques en matière de rénovation thermique au terme duquel la Première ministre a annoncé une augmentation de 1,6 milliard d'euros du dispositif MaPrimeRénov' dans le budget 2024 ainsi qu'une refonte du dispositif pour favoriser les travaux d'isolation globale. "Une réelle victoire écologique et sociale", déclare Manuel Domergue, directeur des études de la fondation Abbé Pierre.

"Dans un contexte de gestion autoritaire du pays, ces progrès significatifs démontrent la viabilité de la résistance civile pour imposer à un pouvoir solitaire des mesures de justice sociale et climatique. Par l’action directe non-violente et le rapport de force, les citoyens peuvent contraindre leurs élus à prendre les mesures nécessaires pour sauvegarder leur vie et leur dignité", estime Dernière rénovation qui promet par ailleurs que "dès le début de l’année prochaine, les milliers de citoyens qui y ont pris part se rassembleront autour d’une nouvelle revendication ambitieuse".

