Organisée jusqu’au 17 mars 2024, la rétrospective du travail d’Elliott Erwitt à la Sucrière sera ouverte aux chiens et à leurs maîtres les 25 janvier et 8 février.

Le travail du photographe franco-américain Eliott Erwitt, décédé le 29 novembre 2023, fait l’objet depuis le 21 octobre et jusqu’au 17 mars 2024 d’une rétrospective à la Sucrière, dans le 2e arrondissement de Lyon. L’occasion de découvrir ses célèbres photos mettant en scène les chiens et leur maître.

Fidèle compagnon à quatre pattes, le chien occupe une place à part dans le travail d’Eliott Erwitt. "On les retrouve dans toutes les facettes de son œuvre : instantané, mis en scène pour les travaux de commande, noir et blanc, couleur…On y voit ceux qui ont partagé son quotidien, Samy et Canello, mais aussi des inconnus rencontrés au détour d’un trottoir et de professionnels payés à la prestation", écrivent les organisateurs dans un communiqué. Selon eux, l’artiste décédé à l’âge de 95 ans trouvait plus d’un intérêt à leur mise en avant : "tous font remarquablement leur travail, ne demandent pas de tirage, ne formulent aucun commentaire et lui épargnent les séances de maquillage".

Jusqu'à 50 chiens de catégorie 3

Souvent considérer comme l’un des photographes les plus drôles des XXe et XXIe siècles, Eliott Erwitt aurait sûrement eu un sourire en voyant la proposition faite aux visiteurs de sa rétrospective. Les 25 janvier et 8 février, La Sucrière autorisera l’accès à l’exposition aux chiens et à leurs maîtres à partir de 18 heures, pour deux soirées nocturnes.

Seuls les chiens de catégorie 3 seront toutefois autorisés à l’intérieur du baisement et ils devront être tenus en laisse. Leur nombre sera limité à 50 et le nombre de visiteurs humains à 100. Voilà une visite qui promet d’avoir du chien…