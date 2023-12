À Écully, le Clairefontaine de la gastronomie devrait ouvrir en 2026

Une image du futur « Centre d’excellence d’Auvergne-Rhône-Alpes de la gastronomie et des métiers de bouche », à l’Institut paul Bocuse (Ecully)

Initialement annoncé pour fin 2023 ou début 2024, le Centre d’excellence Auvergne-Rhône-Alpes de la gastronomie et des métiers de bouche devrait finalement ouvrir en 2026. Sa construction coutera 23 millions d’euros.

Évoqué pour la première fois le 17 septembre 2022 par lime président LR de la région Auvergne-Rhône-Alpes, Laurent Wauquiez, l’idée de créer un "Clairefontaine de la gastronomie", qui avait été confirmée quelques jours plus tard par Emmanuel Macron peinait depuis à se concrétiser. Initialement annoncée pour fin 2023 ou début 2024, la construction du Centre d’excellence Auvergne-Rhône-Alpes de la gastronomie et des métiers de bouche devrait finalement se faire d’ici 2026, selon une information de nos confrères du Progrès.

Une opération à 23 millions d'euros

Derrière la création de ce centre d’enseignement, l’idée est de doter les cuisiniers français et l'ensemble des professionnels de ces filières de conditions optimales dans le but de préparer les concours internationaux de cuisine. Le plus grand d’entre eux étant tout simplement le Bocuse d’Or, organisé en périphérie de Lyon.

Le « Clairefontaine de la #gastronomie » d’⁦@auvergnerhalpes⁩ lancé par ⁦⁦@laurentwauquiez⁩



👉25 millions d’euros pour doter les cuisiniers et les métiers de bouche d’un centre d’entraînement aux concours et porter le drapeau de la France 🇫🇷 dans le monde pic.twitter.com/125aZRxHtX — Guillaume Lamy (@LamyGuillaume) February 10, 2022

D’abord estimée à 25 millions d’euros, la construction du centre devrait finalement coûter 23 millions d’euros et devrait être inscrite au contrat de plan Etat-Région. La collectivité dirigée par Laurent Wauquiez serait prête à prendre 15 millions d’euros à sa charge, les 8 millions restants étant mis au pot par l’État.

Un pôle à Écully, l'autre en Haute-Savoie

Ce "campus global de la gastronomie" sera construit autour de deux pôles. Comme cela avait été annoncé en 2022, le principale sera situé dans un site mitoyen de l'Institut Lyfe (ex Institut Paul Bocuse), l'école hôtelière d'Ecully, sur environ 2 000 m2. D’après le quotidien régional, les travaux devraient débuter fin 2024 pour une durée de 18 mois. Ce site devrait destiné aux métiers de la cuisine et de la pâtisserie.

Le second pôle du centre d’entrainement sera installé sur le campus de Groisy, en Haute-Savoie, qui accueille déjà le centre de formation des apprentis. Il sera consacré aux métiers de la boulangerie, de la boucherie, de la charcuterie, de traiteur, de primeur de fromager et aux métiers de la salle.