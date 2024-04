Après un temps agité samedi et dimanche, le sable du Sahara sera présent en grandes quantités dans le ciel lyonnais à partir de dimanche soir.

Il est de retour. Le sable du Sahara devrait de nouveau venir se déposer sur vos fenêtres, sur votre vélo ou sur votre voiture dès la fin du weekend, à Lyon et dans toute la région lyonnaise.

Après un weekend qui s'annonce venteux et pluvieux, de nouvelles remontées de sable venu du Sahara se profilent en fin de journée dimanche. Tout le sud et l'est de la France seront concernés par le phénomène qui devrait atteindre sont pic en début de semaine prochaine pour les derniers jours d'avril, selon Guillaume Séchet, prévisionniste à Météo Villes.

🟤 De nouvelles remontées de #sable venu du #Sahara se profilent dès le dimanche 28 avril 2024. Le sud et l'est de la France devraient être concernés avec un pic en début de semaine prochaine, pour la toute fin avril. (via SKIRON) pic.twitter.com/fwA1YnRpt6 — Guillaume Séchet (@Meteovilles) April 25, 2024

Ce flux du sud qui amènera du sable dans le ciel lyonnais sera accompagné d'une hausse des températures. Alors que le mercure dépassait péniblement les 11 degrés en début de semaine, il fera 20 degrés ce samedi. Dimanche, des averses sont attendues et lundi le ciel pourrait être voilé, chargé de poussière du Sahara.