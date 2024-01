Lyon : la piscine de Gerland rouvrira ses portes avant la mi-2024

Rénovée par le LOU Rugby, la piscine de Gerland à Lyon devrait rouvrir ses portes avant la fin du premier semestre 2024.

La piscine de Gerland sera réouverte au premier semestre 2024. Si la date précise n'est pas évoquée dans le projet de délibération proposant au conseil municipal d'approuver une participation financière de la Ville à hauteur d'un million d'euros, l'adjointe en charge des sports, Julie Nublat-Faure, a confirmé à nos confrères de Radio Scoop que l'ouverture devrait avoir lieu au mois d'avril.

12 millions d'euros

Réalisés par le LOU Rugby, les travaux devraient coûter un peu plus de 12 millions d'euros et permettront de mettre en service un bassin couvert de 25 mètres avec quatre lignes d'eau ainsi qu'un bassin extérieur chauffé de 50 mètres avec six lignes d'eau et des zones ludiques. Des espaces de bien-être, une boutique et des locaux d'entraînement pour les sportifs du club seront également construits.

La piscine accueillera des groupes scolaires, des nageurs ainsi que le grand public. Le club de rugby a ainsi sollicité un appui financier de la collectivité qui participera aux travaux de réhabilitation de la piscine historique. Le conseil municipal devra approuver cette subvention d'investissement d'un million d'euros jeudi 25 janvier.