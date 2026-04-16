Dermatose nodulaire : une deuxième série d'infractions relevée

Après la fin de la crise de dermatose nodulaire, une deuxième série d'infractions a été relevée dans le Rhône au sujet de la vaccination des bovins. Les personnes concernées risquent d'écoper d'une amende.

Plusieurs mois après la fin du virus de la dermatose nodulaire contagieuse (DNC), responsable de 117 foyers de contamination à travers la France, l'affaire n'est toujours pas close dans le Rhône. Dans le cadre de cette crise, les inspecteurs de la Direction départementale de la protection des populations du Rhône (DDPP) avaient dans un premier temps mis en évidence des épandages illicites durant les périodes de restriction. Un constat transmis au procureur de Lyon qui avait conduit à des amendes.

Une deuxième série d'infractions a été observée concernant une autre phase du virus : la vaccination. Selon la préfecture du Rhône, la DDPP a transmis de nouveaux procès-verbaux à la procureure de Villefranche-sur-Saône en vue de sanctions similaires.

Face aux risques de retour du virus, les services de l'Etat ont rappelé l'importance "primordiale" de maintenir une "démarche collective" alors que "la vaccination des veaux est initiée et que les taux de protection des bovins risquent de passer sous les 80 %."

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