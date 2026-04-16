Après les 7e et 9e arrondissements de Lyon, c'est dans le 8e qu'Action assoit sa main-mise. L'enseigne ouvre ce jeudi un nouveau magasin avenue Berthelot.

On dit souvent jamais deux sans trois, les magasins Action à Lyon n'échappent pas à la règle. L'enseigne néerlandaise de discount non-alimentaire a officialisé l'ouverture d'une nouvelle boutique ce jeudi 16 avril, située avenue Berthelot, dans le 8e arrondissement, en lieu et place de Netto. Un espace de 990 m2 accueillant une gamme de 6 000 produits, rapporte l'enseigne, qui promet également d'ajouter 150 nouveaux produits par semaine dans ses rayons.

Ouvert du lundi au samedi de 8 h 30 à 20 heures, le magasin emploie 24 collaborateurs. "Nous espérons que nos clients vont nous réserver un accueil chaleureux, et nous sommes heureux de pouvoir leur proposer notre assortiment dans ce nouveau point de vente, proche de chez eux", se félicite Wouter De Backer, directeur général d’Action en France. A noter que les deux autres magasins possédés à Lyon par l'enseigne se situent dans le quartier de Gerland, et dans le 9e arrondissement.

Par ailleurs, la marque explique travailler à l’amélioration continue de la qualité et de la durabilité de ses produits en réduisant notamment ses émissions de gaz à effet de serre. Concrètement, Action explique que "100 % des produits en coton de marque Action et en marque blanche proviennent de sources durables" quand "100 % du bois utilisé pour les produits Action provient de forêts gérées

durablement, certifié FSC® ou PEFC."

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