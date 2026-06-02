Métropole de Lyon : Pierre Oliver élu président de la société publique locale Lyon Confluence

Le Conseil d’administration de la société publique locale (SPL) Lyon Confluence a été renouvelé lundi 1er juin. Pierre Oliver, 11e vice-président de la Métropole de Lyon, a été élu président.

Nouvelle fonction pour Pierre Oliver. À l’occasion du renouvellement du Conseil d’administration de la société publique locale (SPL) Lyon Confluence, lundi 1er juin, le maire du 2e arrondissement et 11e vice-président de la Métropole de Lyon a été élu président.

La SPL Lyon Confluence pilote notamment l’aménagement urbain du quartier de la Confluence pour ses actionnaires, la Métropole et la Ville de Lyon. Production de logements, de bureaux ou encore de commerces et d'espaces publics, la SPL "assure la traduction d’une vision politique en un cadre opérationnel garantissant dans la durée la qualité d’usage, la maîtrise des coûts, les équilibres économiques et le respect des engagement portés par les opérateurs privés", détaille la Métropole de Lyon dans un communiqué ce mardi.

"Je mesure la responsabilité de cette présidence à laquelle votre conseil m'a désigné, et je salue la candidature d'Antoine Jobert, qui témoigne de l'attachement de la Ville comme de la Métropole à ce projet. Cette gouvernance s'installe dans un moment important pour la Confluence, marquée par des attentes fortes et des débats assumés", a déclaré hier Pierre Oliver.

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Les autres membres du conseil d’administration

Nicole Sibeud, 4ème vice-présidente déléguée à l’urbanisme à la Métropole de Lyon ;

Alexandre Vincendet, 15ème vice-président délégué à l’habitat à la Métropole de Lyon ;

Suzy Bolliet, conseillère de la Métropole de Lyon ;

Valentin Lugenstrass, conseiller de la Métropole de Lyon ;

Clément Delorme, conseiller de la Métropole de Lyon

Messaouda El Faloussi, conseillère membre de la commission permanente de la Métropole de Lyon ;

Eric Lafond, conseiller de la Métropole de Lyon ;

Maryll Guilloteau, conseillère de la Métropole de Lyon ;

Kheira Boukralfa, conseillère de la Métropole de Lyon ;

Antoine Jobert, 18ème adjoint à l’urbanisme et à l’habitat à la Ville de Lyon.

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