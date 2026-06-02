Lyon, troisième ville la plus accessible de France : "pourtant il y a encore beaucoup d'endroits qui posent problème"

Cimetière caillouteux, ascenseurs en panne, trottoirs sans issus... Malgré son très bon classement, Lyon doit encore faire des efforts en terme d'accessibilité.

Il est midi ce vendredi 29 mai quand Mehdi Belbachir se rend au cimetière de la Guillotière, dans le 7e arrondissement de Lyon, pour se recueillir auprès de la tombe de son père. Installé sur son fauteuil électrique, il se lance dans les allées, avant de devoir emprunter un chemin beaucoup plus escarpé pour rejoindre le carré d'herbe où repose son père. Atteint de myopathie de Duchenne, une maladie évolutive touchant les muscles, le Lyonnais fait face à un "véritable parcours du combattant" à chaque fois qu'il vient se recueillir. En cause ? L'herbe, les bosses et les cailloux recouvrant les chemins du cimetière qui empêchent son fauteuil de rouler correctement. "Cela provoque des difficultés de déplacement, mais également un vrai problème de sécurité car je ne suis pas du tout stable", explique Mehdi. Il ajoute : "L'hiver je m'embourbe, c'est dangereux si je viens tout seul je peux rester coincé".

Un problème auquel le Lyonnais fait face depuis maintenant plusieurs années. "Je me suis plaint auprès de Laurent Bosetti, président du service funéraire, et on m'a répondu que le cimetière était accessible et que des travaux allaient être entrepris", déplore-t-il. Ce dernier avait alors décidé de s'adresser à Audrey Henocque, adjointe au maire, elle même en situation de handicap : "Elle m'a répondu que la Ville avait commencé à améliorer l'accessibilité, mais qu'elle veillait à ne pas trop imperméabiliser les sols en gardant ces lieux le plus végétalisé possible", affirme Mehdi, avant d'ajouter, "cela m'a choqué de la part d'une personne en fauteuil. Je pense qu'elle ne se rend pas compte."

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"Il y a encore beaucoup d'endroits qui posent soucis à Lyon"

Mais ce n'est pas la seule difficulté rencontrée par le Lyonnais lorsqu'il se déplace dans la ville. Si Lyon est troisième du classement des villes françaises les plus accessibles, se déplacer reste néanmoins compliqué pour les personnes à mobilité réduite. "Il y a encore beaucoup d'endroits qui posent soucis à Lyon. La dernière fois, j'étais du côté du marché gare, une zone qui a été livrée récemment, et pourtant, en bout de trottoir je me suis retrouvé bloqué par une marche de plus de 30 centimètres, aucun endroit pour redescendre, donc j'ai du rebrousser chemin et faire un détour de plus de dix minutes pour aller à mon rendez-vous", souligne Mehdi.

Après de nombreuses tentatives, ce dernier a également renoncé à utiliser les transports en commun. "J'ai aussi décidé d'arrêter de prendre les transports en commun, parce qu'il y a un manque de fiabilité entre les ascenseurs et les pannes de métro", déplore par ailleurs Mehdi, qui se déplace désormais en voiture, aux côtés de sa femme. D'autres ont décidé de persister, quitte à parfois se retrouver dans des solutions délicates. C'est le cas d'Antoine Durand, également atteint d'une myopathie et membre de la commission communale d'accessibilité à la Ville de Lyon. "Il y a un effort qui a été fait, beaucoup plus d'ascenseurs fonctionnent dans les métros mais ce n'est toujours pas suffisant", déplore-t-il, avant d'ajouter, "il y a toujours la solution du bus, mais c'est souvent beaucoup plus long et il ne dessert pas tous les points de la ville." S'il n'évite pas les transports en commun, le Lyonnais ne se rend plus à Fourvière, à Croix-Rousse, et va rarement dans le Vieux-Lyon. "C'est dommage que ces lieux soient si compliqués d'accès", regrette-t-il.

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Une pétition est lancée

Contactée, la Ville de Lyon n'a pas encore répondu à nos sollicitations. La municipalité avait néanmoins affirmé à nos confrères du Progrès que des "rampes d’accès mobiles" étaient en cours d’acquisition et qu'elles "pourront être mises à disposition sur demande auprès des accueils."

En parallèle, Mehdi Belbachir a décidé de lancer une pétition pour faire entendre sa voix concernant le cimetière de la Guillotière. "Au delà de mon cri, je m'exprime au nom de tout un tas de personnes qui ont des difficultés à se déplacer. Aujourd'hui, j'appelle le plus grand nombre de personnes à se mobiliser", affirme-t-il. Le Lyonnais appelle aussi les élus à échanger pour trouver une solution. "Il faut travailler avec des personnes concernées parce que tant qu'on ne vit pas la situation, on ne se rend pas compte de la difficulté et du travail qu'il reste à fournir", rappelle Mehdi, qui invite par ailleurs Grégory Doucet et Audrey Henocque à se rendre au cimetière à ses côtés. L'appel est lancé.

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