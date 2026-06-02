Lyon : la maladie de l'eczéma s'invite aux HCL le temps d'une journée

À l'occasion de la journée nationale de l'eczéma, le samedi 6 juin, les équipes de l'hôpital Lyon Sud organisent une journée dédiée à la maladie. Au programme, ateliers, conférences et conseils pratiques.

Comment mieux vivre avec l'eczéma au quotidien ? C'est la question au cœur de la 11e Journée de l'Eczéma, organisée ce samedi 6 juin à l'hôpital Lyon Sud (Oullins-Pierre Bénite), par le service d'allergologie et d'immunologie clinique. Gratuite et ouverte à tous sur inscription, cette opération est destinée aux patients, à leurs proches ainsi qu'aux professionnels de santé. Au programme, une journée d'échanges, d'informations et de solutions concrètes "pour mieux comprendre la maladie et améliorer la vie quotidienne", précise le communiqué des Hospices civils de Lyon (HCL).

Pour cette édition, le thème central choisi est "Bien dans sa peau, bien dans ses vêtements". L'occasion de mettre l'accent sur des situations concrètes du quotidien : "le choix des vêtements et leur impact sur la peau, la pratique du sport, les soins, ainsi que les dernières avancées thérapeutiques." Des conférences, conseils pratiques et ateliers interactifs seront proposés, en lien avec des experts et des professionnels de santé.

Qu'est ce que l'eczéma ?

L'eczéma concerne plus de 2,5 millions de patients en France, dont 20 % d'enfants de moins de 7 ans. Maladie inflammatoire chronique de la peau aux multiples visages, elle se traduit par des poussées de plaques et de démangeaisons intenses. Dans sa forme atopique (favorisant les allergies), elle peut affecter profondément la qualité de vie, tant sur le plan physique que psychologique, avec parfois de l'anxiété, des troubles du sommeil ou un isolement social.

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