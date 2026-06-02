Rhône : des cambriolages en baisse malgré de fortes disparités

Le Rhône reste l'un des départements les plus touchés par les cambriolages en 2025. Pourtant, les chiffres rapportent de fortes disparités entre les secteurs, ainsi qu'une baisse de 9,8 % par rapport à 2024.

212 036. C'est le nombre de cambriolages de logements observés à l'échelle nationale en 2025. Un chiffre en baisse de 2,8 % par rapport à l'année dernière. Pourtant, sur le long terme, la courbe s'inverse. Depuis 2020, les cambriolages ont augmenté de 12 %, d'après les chiffres publiés par le Service statistique ministériel de la sécurité intérieure (SSMSI), rapportés par nos confrères du Progrès.

Au niveau local, le Rhône est l'un des départements les plus touchés avec 7 154 cambriolages recensés en 2025, soit 7,31 faits pour 1 000 habitants. Des chiffres qui le placent sur le podium, derrière les Bouches-du-Rhône et le Nord, mais devant Paris. Signe positif, le Rhône enregistre une baisse annuelle de 9,8 % (8 302 infractions en 2024). Les chiffres du SSMSI démontrent un Ouest Rhodanien relativement épargné, au contraire de la métropole de Lyon et de quelques communes du Beaujolais, comme Gleizé avec un taux d'infractions de 15,2 ‰*.

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Lyon moins touchée que la moyenne du Rhône

A Lyon, 2 192 infractions ont été répertoriées, pour un taux de 6,9 ‰. Les arrondissements les plus touchés sont les 5e et 2e arrondissements avec respectivement des taux de cambriolages de 8,5 et 8,1 ‰ logements. Des chiffres moindres, comparés à ceux du département qui comptent en moyenne un taux de 7,3 infractions pour 1 000 logements. Côté infractions, les 3e et 7e arrondissements en subissent le plus avec 419 et 348 faits répertoriés.

Dans le Rhône, les communes les plus touchées se situent majoritairement à la frontière avec l'Ain et l'Isère. Pusignan enregistre un taux important de 21 faits pour 1 000 logements, ce qui représente 34 infractions. A Jons, 13 cambriolages ont été observés pour un taux de 20,2 ‰ logements. D'autres petites communes, subissent ce fléau. Dans le Beaujolais, Pommiers concentre le taux le plus important du département avec 38 infractions pour un taux de 32,8 ‰ logements.

Des résultats qui traduisent une dynamique. Les cambrioleurs s'organisent et ciblent des secteurs spécifiques sur le long-terme, avant de passer au prochain.

(*) Symbole du pour mille.