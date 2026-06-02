Actualité
Cambriolage Pixabay
Image d’illustration @ Pixabay

Rhône : des cambriolages en baisse malgré de fortes disparités

  • par Romain Balme

    • Le Rhône reste l'un des départements les plus touchés par les cambriolages en 2025. Pourtant, les chiffres rapportent de fortes disparités entre les secteurs, ainsi qu'une baisse de 9,8 % par rapport à 2024.

    212 036. C'est le nombre de cambriolages de logements observés à l'échelle nationale en 2025. Un chiffre en baisse de 2,8 % par rapport à l'année dernière. Pourtant, sur le long terme, la courbe s'inverse. Depuis 2020, les cambriolages ont augmenté de 12 %, d'après les chiffres publiés par le Service statistique ministériel de la sécurité intérieure (SSMSI), rapportés par nos confrères du Progrès.

    Au niveau local, le Rhône est l'un des départements les plus touchés avec 7 154 cambriolages recensés en 2025, soit 7,31 faits pour 1 000 habitants. Des chiffres qui le placent sur le podium, derrière les Bouches-du-Rhône et le Nord, mais devant Paris. Signe positif, le Rhône enregistre une baisse annuelle de 9,8 % (8 302 infractions en 2024). Les chiffres du SSMSI démontrent un Ouest Rhodanien relativement épargné, au contraire de la métropole de Lyon et de quelques communes du Beaujolais, comme Gleizé avec un taux d'infractions de 15,2 ‰*.

    Lire aussi : Rhône : les violences physiques ont explosé de près de 30 % en cinq ans

    Lyon moins touchée que la moyenne du Rhône

    A Lyon, 2 192 infractions ont été répertoriées, pour un taux de 6,9 ‰. Les arrondissements les plus touchés sont les 5e et 2e arrondissements avec respectivement des taux de cambriolages de 8,5 et 8,1 ‰ logements. Des chiffres moindres, comparés à ceux du département qui comptent en moyenne un taux de 7,3 infractions pour 1 000 logements. Côté infractions, les 3e et 7e arrondissements en subissent le plus avec 419 et 348 faits répertoriés.

    Dans le Rhône, les communes les plus touchées se situent majoritairement à la frontière avec l'Ain et l'Isère. Pusignan enregistre un taux important de 21 faits pour 1 000 logements, ce qui représente 34 infractions. A Jons, 13 cambriolages ont été observés pour un taux de 20,2 ‰ logements. D'autres petites communes, subissent ce fléau. Dans le Beaujolais, Pommiers concentre le taux le plus important du département avec 38 infractions pour un taux de 32,8 ‰ logements.

    Des résultats qui traduisent une dynamique. Les cambrioleurs s'organisent et ciblent des secteurs spécifiques sur le long-terme, avant de passer au prochain.

    (*) Symbole du pour mille.

    à lire également
    La région Auvergne-Rhône-Alpes se dote d'un nouvel outil pour aider les entreprises victimes de cyberattaques

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Cambriolage Pixabay
    Rhône : des cambriolages en baisse malgré de fortes disparités 10:50
    La région Auvergne-Rhône-Alpes se dote d'un nouvel outil pour aider les entreprises victimes de cyberattaques 10:17
    Lyon : un bus fait une sortie de route et termine sa course place Antonin-Poncet 09:43
    Policiers. @Hugo LAUBEPIN
    Interpellations à Lyon après la victoire du PSG : deux suspects poursuivis 09:11
    CGT manifestation Lyon Réforme des retraites
    Auvergne-Rhône-Alpes : la CGT des cheminots appelle à la grève le 10 juin 08:39
    d'heure en heure
    Lyon : deux piétons gravement blessés après un choc avec un scooter en Presqu’île
    Lyon : une collision entre un scooter et une voiture fait un blessé grave boulevard des États-Unis 08:15
    Vent, orages, pluie... La région Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance ce mardi  07:48
    Lyon : un exercice de sécurité civile organisé ce mardi dans le 7e arrondissement 07:30
    Météo Lyon nuages
    Météo : des orages, mais 24 degrés attendus ce mardi à Lyon  07:14
    François-Xavier Pénicaud
    "Nous ne serons pas un groupe de pourrissement", assure Pénicaud (Coeur lyonnais) 07:00
    Article payant À Lyon, la guerre en Iran fait vaciller la reprise immobilière 01/06/26
    Article payant Rencontres amoureuses à Lyon : la fin du hasard ? 01/06/26
    JO 2030 : la gauche régionale salue le regroupement du pôle glace à Lyon 01/06/26
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut