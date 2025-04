Dans le cadre du match opposant l'OL à l'AS Saint-Etienne le 20 avril prochain, les supporters lyonnais ne pourront se rendre à Saint-Etienne.

Les supporters lyonnais ne pourront se rendre à Saint-Etienne le 20 avril prochain. Dans le cadre du match opposant l'Olympique lyonnais à l'AS Saint-Etienne au stade Geoffroy-Guichard, le préfet de la Loire a pris un arrêté relatif à l'interdiction de déplacement des supporters lyonnais.

Dans ce sens, toute personne se revendiquant supporter lyonnais se verra interdite d'accès au stade et à ses abords de 8h à minuit. La circulation et le stationnement dans le centre-ville de Saint-Etienne ainsi que dans certaines zones leur seront également refusés. Parmi les zones impactées : les places du Peuple, de l’Hôtel de Ville, Jean Jaurès et Carnot, les rues Simone de Beauvoir,

de la Tour, route de l’Etrat, Pierre de Coubertin, de Molina, Charles Cholat, boulevard Georges Pompidou, rue Scheurer Kestner, boulevard Thiers, rue des Aciéries, rue Bergson, avenues François Mitterrand et Pierre Mendès France.

Le préfet rappelle également que la détention, le transport et l’utilisation d’engins pyrotechniques et de tout objet pouvant être utilisé comme projectile sont interdits dans ces zones durant cette période. Ce dernier appelle au respect strict de ces dispositions afin d'assurer la sécurité des personnes et des biens ainsi que le bon déroulement de ce match.

