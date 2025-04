Le tribunal correctionnel de Lyon a condamné à neuf mois de prison avec sursis une influenceuse franco-algérienne qui avait proféré des menaces de mort sur ses réseaux sociaux.

Une influenceuse franco-algérienne a été condamnée mardi à Lyon à neuf mois de prison avec sursis pour avoir proféré des menaces de mort contre des opposants au régime algérien sur les réseaux sociaux.

"J'espère que tu seras tuée"

Le tribunal correctionnel de Lyon a également condamné Sofia Benlemmane à 200 heures de travail d'intérêt général et ordonné la suspension pendant six mois de ses accès à TikTok et Facebook, dans un contexte de tensions ravivées entre Paris et Alger.

Elle animait des lives sur TikTok et Facebook, où elle est suivie par plus de 300 000 personnes. En septembre, lors d'un direct sur les réseaux sociaux, elle avait notamment insulté une autre femme : "Nique ta mère toi et ta France", "j'espère que tu seras tuée, j'espère qu'ils vont te tuer".

Ex-joueuse de football, elle a été condamnée en 2001 à sept mois de prison avec sursis après avoir pénétré sur la pelouse du Stade de France lors d'un match amical France-Algérie.

Lire aussi : Influenceurs franco-algériens signalés : une enquête ouverte par le parquet de Lyon