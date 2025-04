L’attaquant de l’OL, Georges Mikautadze. (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

L'Olympique Lyonnais a arraché, grâce à un but de Rayan Cherki dans les derniers instants du match, le match nul face à Manchester United en quart de finale aller de Ligue des champions.

Un moindre mal pour l'OL et un résultat qui laisse de l'espoir aux Lyonnais avant le match retour à Manchester jeudi prochain. Ce jeudi soir, dans un Groupama Stadium plein à craquer, les hommes de Paulo Fonseca ont arraché, dans les derniers instants, un match nul 2-2 face à Manchester United.

Le match avait pourtant bien débuté pour les coéquipiers d'un Corentin Tolisso, capitaine du soir en l'absence d'Alexandre Lacazette au coup d'envoi, et aligné à une position inhabituelle d'allier gauche. Après un léger round d'observation entre deux équipes qui semblaient se craindre, c'est Thiago Almada, sur un coup franc mal apprécié par Onana, qui avait ouvert le score après 25 minutes de jeu.

Cherki en sauveur, Onana en difficulté

Mais juste avant le retour des vestiaires, les Lyonnais ont été surpris, après un cafouillage dans la surface, par une tête de Leny Yoro qui a remis les deux équipes à égalité. Souvent en difficulté pour ressortir le ballon en première période, les Mancuniens ont peu à peu, après la pause, pris les commandes du match.

L'OL, sans vraie solution offensive dans les couloirs, a longtemps paru amorphe, incapable de conclure certaines actions, notamment initiées par un Georges Mikautadze bien plus inspiré en deuxième période avec l'entrée d'Alexandre Lacazette à ses côtés. Et à deux minutes du terme, Joshua Zirkzee, entré en jeu un peu plus tôt, a permis à Manchester United de prendre les commandes du match, de la tête une nouvelle fois. Un coup dur pour l'OL qui voyait là sa mission de se qualifier en demi-finale prendre un coup dans l'aile.

Les Rhodaniens ont alors poussé dans les 5 minutes de temps additionnel et c'est finalement Rayan Cherki, après une frappe repoussée de Mikautadze et une nouvelle intervention très légère d'André Onana, qui a poussé le ballon dans les filets pour permettre à l'OL, au bout du bout, d'arracher un match nul finalement mérité.

Avant de se déplacer à Old Trafford pour le match retour, les Lyonnais restent en vie. Pour le plus grand bonheur des 58018 spectateurs du Groupama Stadium.