Signée près de 4 000 fois, la pétition porte les demandes d'associations, commerces et habitants mécontents des dégradations exponentielles à Lyon.

Dans une lettre ouverte adressée ce mercredi au maire de Lyon Grégory Doucet, un habitant du premier arrondissement interpelle l'édile quant aux dégradations de l'espace public. Accompagné d'une vingtaine de photographies, le courrier dresse ainsi un état des lieux du centre historique de la ville. "Votre mépris du patrimoine et de l’histoire de Lyon devient une souffrance pour les Lyonnais et leur cadre de vie", écrit Edouard Hoffmann, auteur de la lettre.

"Le fléau des dégradations"

Murs, façades, cheminées, portes, vitrines ou mobilier urbain, aucune surface ne semble épargnée par les tags. Dont certains sont jugés "anarchiques" ou "insultant la police". Ce combat, Edouard Hoffmann le mène depuis trois ans, interpellant le maire à chaque occasion. Notamment pour trouver des solutions contre "le fléau des dégradations". Un phénomène exponentiel à Lyon ces dernières années, en particulier sur la presqu'île.

À côté de ça, ce citoyen engagé a lancé une pétition en février dernier, déjà signée par 3 860 personnes. Celle-ci est également portée par des conseils de quartier des 1er, 2e et 5e arrondissements. Ainsi que par 140 commerçants de la Croix-Rousse et les associations La Vitrine des Pente, Carré Romarin et l'Association nationale des gestionnaires de copropriétés (ANGC). Selon un sondage Ipsos du 1er février, 74% des habitants du centre-ville estiment que la qualité de vie se détériore à Lyon.

Photo d'un immeuble tagué, accompagnant la lettre ouverte.

La pétition porte donc trois demandes principales. Les signataires exigent notamment le retrait systématique, rapide et qualitatif des tags dans le secteur UNESCO. Mais aussi la création d’une brigade d’agents municipaux de proximité assurant la sécurité du centre de Lyon. Ainsi que des campagnes publicitaires et de communication massives sur le civisme.

