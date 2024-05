Restaurée, la statue de Louis XIV dévoilée ce mercredi à Lyon

Louis XIV et son cheval s’apprêtent à retrouver son socle en marbre. (@Vincent Guiraud)

Restaurée depuis neuf mois, la statue de Louis XIV située place Bellecour à Lyon, sera dévoilée mercredi 22 mai.

Trois semaines après avoir retrouvé son socle au terme de neuf mois de rénovation, la statue équestre de Louis XIV, emblème de la place Bellecour, sera inaugurée mercredi. Les palissades de protection seront enfin retirées et le public pourra de nouveau admirer la statue, qui a fait peau neuve.

En images : symbole de Lyon, la statue de Louis XIV est de retour place Bellecour

Déplacée en juillet dernier pour être restauré, la statue, réalisée au 19e siècle par François-Frédéric Lemot, trônait sur son socle depuis 1825. La Métropole avait entrepris en 2023 un travail de restauration, la statue étant abimée par l'oxydation de la structure en fer et fragilisée par de nombreuses fissures.

La restauration a coûté 1,45 millions d'euros, partagé par la Métropole qui a pris en charge 56,3% du budget, pour un coût de 817 000 euros, l’Etat à hauteur de 32,6% soit 472 700 euros et la Ville 11%, pour un coût de 160 000 euros. Le budget global de l'opération avait été voté en deux temps au conseil métropolitain en octobre 2020 (750 000 euros) puis en septembre 2022 (700 000 euros supplémentaires en raison de l'augmentation des coûts des matériaux et de l'état plus dégradé que prévue de la statue).

La statue en chiffres