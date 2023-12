Dégradations dans un cimetière en Isère : plusieurs statues volées

Dans la nuit de lundi à mardi, un vol de statues en bronze a été commis à Fontaine, en Isère. Une enquête est en cours.

Le matin du 19 décembre, un habitant de Fontaine (Isère) a découvert d'importantes dégradations lors d'une visite au cimetière de l'Argentière. Des statues en bronze à l'effigie de la Vierge auraient été arrachées des tombes, selon France 3. Un acte criminel qui émeut les habitants de la commune, située dans l'agglomération grenobloise. "Les gens qui font ça ne respectent absolument pas les morts. Ils ne voient que le gain que peut leur rapporter le bronze une fois le métal fondu", déplore le cabinet du maire.

Le préfet Louis Laugier condamne les dégradations survenues cette nuit au cimetière de l’Argentière à #Fontaine.

Il adresse son soutien au maire @francklongo et aux familles concernées.@PoliceNat38 — Préfet de l'Isère 🇨🇵🇪🇺 (@Prefet38) December 19, 2023

Lire aussi : Quatre mises en examen après le vol de 133 vélos électriques près de Lyon

La mairie se mobilise

La police s'est rendue sur place pour faire état des dégâts causés par les voleurs. Ainsi, plusieurs statues auraient été arrachées et volées, tandis que d'autres ont été retrouvées dans les allées du cimetière. Par conséquent, de nombreuses tombes ont été abimées. La mairie de Fontaine a donc décidé de recevoir dès mardi les familles victimes de ces vols et destructions. Plus de quinze personnes se seraient déjà manifestées. "On touche vraiment à l'humain, à leurs sentiments. Ces familles sont très émues et touchées", indique la mairie.

"On touche vraiment à l'humain, à leurs sentiments. Ces familles sont très émues et touchées"

Cabinet du maire de Fontaine

Par ailleurs, la commune prévoit de s'équiper prochainement de caméras de vidéosurveillance pour renforcer sa sécurité. En raison des vols, qui sont d'une ampleur inédite, la mairie a décidé d'étendre le dispositif au cimetière de l'Argentière, qui sera équipé de deux caméras en 2024. De quoi rassurer les habitants qui sont plusieurs à vouloir porter plainte pour les dégradations commises au cimetière.

Lire aussi : L'Isère à nouveau placé en vigilance jaune "crue" et "avalanche"