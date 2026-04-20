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14 chats et chatons ont été adoptés en une matinée, samedi 8 octobre.

Villefranche : un salon du chiot et du chaton dénoncé par une association

  • par LR

    • L’association PAZ s’oppose à la tenue d’un salon de vente d’animaux prévu fin avril au ParcExpo de Villefranche-sur-Saône et appelle à interdire ce type d’événements.

    L’association Projet Animaux Zoopolis (PAZ) monte au créneau contre l’organisation d’un salon dédié à la vente de chiots et chatons les 25 et 26 avril au ParcExpo de Villefranche-sur-Saône. Dans un communiqué, l’organisation de défense de la condition animale estime que ce type d’événement participe à la "marchandisation" des animaux.

    PAZ rappelle qu’environ 200 000 chiens et chats sont abandonnés chaque année en France et considère que ces salons encouragent des achats impulsifs. L’association pointe aussi des risques de contournement de la loi imposant un délai de réflexion de sept jours avant toute adoption.

    Le lieu étant privé, la mairie ne peut pas s’opposer directement à l’événement. PAZ a toutefois sollicité la CCI Beaujolais pour qu’elle cesse d’accueillir ce type de manifestations. L’association affirme que plusieurs collectivités françaises ont déjà pris des décisions similaires ces derniers mois et soutient une proposition de loi visant à interdire ces salons.

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