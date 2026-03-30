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Aline Guitard
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Rue Bugeaud à Lyon : un collectif s’inquiète de la nomination d’Aline Guitard comme adjointe à la Mémoire

  • par Clémence Margall
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    • Le collectif "Non à la débaptisation de la rue Bugeaud" craint "un manque total d’indépendance et d’objectivité" de la part Aline Guitard, nouvelle adjointe au maire déléguée à la Mémoire.

    C’est un dossier qui n'en finit pas de diviser. Alors qu’en février dernier, le comité mémoriel de la Ville de Lyon se disait favorable à la débaptisation de la rue Bugeaud, dans le 6e arrondissement, un collectif déplore la nomination d’Aline Guitard, nouvelle adjointe au maire déléguée à la Mémoire.

    Lire aussi : Le comité mémoriel de la Ville de Lyon favorable à la débaptisation de la rue Bugeaud

    "Comment peut-on être à la fois juge et partie ?"

    Nommé "Non à la débaptisation de la rue Bugeaud", le collectif "s'inquiète que cette délégation sensible soit entre les mains d'une militante de la gauche radicale, de surcroît, secrétaire du Parti communiste du Rhône." Il craint notamment "un manque total d’indépendance et d’objectivité, puisque le PCF était dans le quarteron de signataires exigeants la débaptisation de la rue Bugeaud." Et s’interroge : "Comment peut-on être à la fois juge et partie ?"

    Toujours dans son communiqué, le collectif souhaite par ailleurs que "la composition du CHMV soit revue afin de l'ouvrir à un éventail représentatif et moins orienté, assurant ainsi une totale indépendance à ce comité", et assure enfin que "les règles de fonctionnement actuelles n'assurent pas un avis objectif."

    1 480 signatures auraient été recueillies par le collectif afin de maintenir le nom de la rue Bugeaud.

    Lire aussi : Débaptisation de la rue Bugeaud : le torchon brûle entre la mairie de Lyon et celle du 6e

    Le Crif s’inquiète "vivement" de la nomination d’Aline Guitard

    Samedi, le Conseil (Conseil représentatif des institutions juives de France) s’inquiétait lui aussi "vivement" de l’arrivée d’Aline Guitard. "Une telle nomination à un poste aussi sensible, d’une militante de la gauche radicale, dont les prises de position publiques attestent d’un engagement où Israël est systématiquement mis en accusation, sans nuance et sans équilibre, interpelle", écrivait-il dans un communiqué.

    Lire aussi : Rue Bugeaud : “on n’instrumentalise pas l’histoire”, pour Christian Termoz-Mazan

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