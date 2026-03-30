Actualité
Cédric Van Styvendael, maire de Villeurbanne, aux côtés de Liliane Deligand, présidente de l’association Viffil. Crédit : association Viffil

Villeurbanne : une maison mise à disposition de l’association Viffil, dédiée à l’accueil des femmes victimes de violences

  • par Clémence Margall

    • La Ville de Villeurbanne met à disposition de l’association Viffil une maison permettant d’accueillir et d’accompagner les femmes victimes de violences conjugales obligées de quitter leur domicile.

    Dans le cadre de l’Agenda d’Accessibilité Programmée (AdAP), la Ville de Villeurbanne met à disposition de l’association Viffil une maison dédiée à l’accueil et l’accompagnement des femmes et de leurs enfants victimes de violences étant dans l’obligation de quitter le domicile familial.

    D’un montant total de 300 000 euros, hors taxes, les travaux réalisés dans la maison ont permis d’améliorer les conditions d’accueil de la "Maison Viffil" et de garantir l’accès aux personnes en situation de handicap ou avec des poussettes.

    Dans le détail, une place de stationnement pour les personnes à mobilité réduite (PMR) a été pensée devant le bâtiment, un parvis en pied de façade ainsi qu’une rampe maçonnée et un cheminement piéton ont été créés. À l’intérieur, les nouveaux aménagements consistent en la mise aux normes du hall d’accueil, l’adaptation des couloirs, la rénovation et l’accessibilité des sanitaires. L’inauguration du bâtiment est prévue le 2 avril à 17 h 30.

    "À ce jour, 100 établissements recevant du public ont déjà été rendus accessibles. D’ici à la fin de l’année 2026, il restera une vingtaine d’établissements à mettre aux normes", indique la Ville dans un communiqué.

    Lire aussi : Villeurbanne : Liliane Daligand mise à l'honneur pour son engagement en faveur des femmes

    à lire également
    Les élections régionales vont-elles être à nouveaux repoussées ?
    Lyon, Vénissieux, Saint-Fons, Vaulx-en-Velin, Meyzieu, Givors... : votre maire a-t-il vraiment gagné ?

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Les élections régionales vont-elles être à nouveaux repoussées ?
    Lyon, Vénissieux, Saint-Fons, Vaulx-en-Velin, Meyzieu, Givors... : votre maire a-t-il vraiment gagné ? 18:00
    Villeurbanne : une maison mise à disposition de l’association Viffil, dédiée à l’accueil des femmes victimes de violences 17:45
    Aline Guitard
    Rue Bugeaud à Lyon : un collectif s’inquiète de la nomination d’Aline Guitard comme adjointe à la Mémoire 17:10
    Lyon : après le Transbordeur, la chanteuse Suzane sera en concert à la Halle Tony Garnier en 2027 16:35
    Halles de Lyon Paul Bocuse de Lyon
    Lyon : un nouveau festival gastronomique aux Halles Paul Bocuse 16:00
    d'heure en heure
    Villeurbanne : une femme décède après une injection illégale, ce collectif dénonce "un problème structurel" 15:23
    Lyon : le festival Intérieur Queer dévoile sa programmation 14:43
    Le Mondial de la Praline revient en 2026 pour une 4e édition gourmande 14:40
    Le Département du Rhône met à l’honneur ses écoles de musique 14:27
    Près de Lyon, un homme meurt écrasé entre un camion et un quai de chargement 14:00
    campus des berges du Rhône université Lyon 2
    La meilleure association sportive universitaire de France est lyonnaise 13:25
    Véronique Sarselli et ses 25 vice-présidents
    Les grands projets pour Aulas, Gascon aux transports : découvrez les délégations des vice-présidents de la Métropole de Lyon 12:51
    Éducation : Cultiver l’émerveillement chez son enfant 12:20
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut