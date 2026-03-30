Villeurbanne : une maison mise à disposition de l’association Viffil, dédiée à l’accueil des femmes victimes de violences

La Ville de Villeurbanne met à disposition de l’association Viffil une maison permettant d’accueillir et d’accompagner les femmes victimes de violences conjugales obligées de quitter leur domicile.

Dans le cadre de l’Agenda d’Accessibilité Programmée (AdAP), la Ville de Villeurbanne met à disposition de l’association Viffil une maison dédiée à l’accueil et l’accompagnement des femmes et de leurs enfants victimes de violences étant dans l’obligation de quitter le domicile familial.

D’un montant total de 300 000 euros, hors taxes, les travaux réalisés dans la maison ont permis d’améliorer les conditions d’accueil de la "Maison Viffil" et de garantir l’accès aux personnes en situation de handicap ou avec des poussettes.

Dans le détail, une place de stationnement pour les personnes à mobilité réduite (PMR) a été pensée devant le bâtiment, un parvis en pied de façade ainsi qu’une rampe maçonnée et un cheminement piéton ont été créés. À l’intérieur, les nouveaux aménagements consistent en la mise aux normes du hall d’accueil, l’adaptation des couloirs, la rénovation et l’accessibilité des sanitaires. L’inauguration du bâtiment est prévue le 2 avril à 17 h 30.

"À ce jour, 100 établissements recevant du public ont déjà été rendus accessibles. D’ici à la fin de l’année 2026, il restera une vingtaine d’établissements à mettre aux normes", indique la Ville dans un communiqué.

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