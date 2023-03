De nouveaux appels à projets pour redynamiser l'activité agricole de la métropole de Lyon

La Métropole de Lyon lance ses derniers appels à projets pour redynamiser les terres agricoles et valoriser les espaces en zones PENAP, avec un budget de 300 000 euros.

La Métropole de Lyon souhaite renforcer le dynamisme des zones agricoles qui occupent son territoire en lançant ses derniers appels à projets du programme 2019-2023, grâce à un budget de 300 000 euros. Depuis 2019, six appels à projets ont déjà été lancés par la collectivité.

Renforcer l'activité agricole fait partie des grands axes politiques de la Métropole de Lyon. Ces nouveaux appels à projets sont ouverts aux agriculteurs, aux collectivités et acteurs locaux, du 15 avril au 15 juin 2023, ainsi que du 15 septembre au 15 novembre. La Métropole de Lyon souhaite pérenniser et assurer le bon fonctionnement des espaces agricoles du territoire, classés en zones PENAP (protection des espaces naturels et agricoles urbains, soit 9 836 hectares). À savoir qu'un nouveau programme PENAP va être défini cette année pour la période 2024-2029.

Répondre à cinq objectifs

En plus d'être engagés dans une démarche environnementale, les candidats retenus doivent répondre à cinq critères : pérenniser la destination agricole du foncier, renforcer le circuit court, encourager le renouvellement des exploitations et favoriser la transmission des bâtiments entre cédants et repreneurs, préserver la biodiversité, et enfin, renforcer la communication entre la ville et la campagne.

Des aides à l'investissement

Si le projet d'un agriculteur est accepté par la Métropole, ce dernier bénéficiera d'aides à l'investissement, entre 20% et 60%. Les dépenses liées aux "projets d'installation en bio et circuits courts sur le territoire" seront également soutenues à hauteur de 40%. À noter que la plantation de haies champêtres est soutenue à 100 % par la collectivité.

En 2022, la Métropole de Lyon avait soutenu l’installation de maraîchers bio à Charly, Vernaison, Collonges au Mont d’Or, le financement d’équipements de stockage pour plusieurs exploitations agricoles ou arboricoles ou encore la remise en culture de terrains en friche par des fermes maraîchères dans l’Ouest lyonnais. Des projets souvent tournés vers le bio ou en passe de le devenir, conformément aux valeurs portées par la collectivité. Cette dernière mettait alors en avant le fait que 75% des projets soutenus dans le cadre de son dernier appel à projets PENAP étaient "en bio ou en conversion".

