Neuf mois après la présentation de sa politique agricole pour le mandat, la Métropole de Lyon présentait un premier point d’étape. L’occasion de mettre en avant son action auprès d’une cinquantaine d’agriculteurs implantés sur des zones naturels et agricoles protégées. En ligne de mire, permettre aux habitants de consommer local.

Permettre aux Grands Lyonnais de mieux manger en consommant une alimentation locale et durable, c’est l’un des défis que s’est donnée la majorité écologiste à son arrivée à la tête de la Métropole de Lyon il y a deux ans. Il y a neuf mois, à l’heure de sa deuxième rentrée politique, le président de la collectivité, Bruno Bernard dévoilait donc le cadre d’une politique agricole "ambitieuse", destinée à préserver les terres agricoles du territoire et à soutenir les agriculteurs.

En s’appuyant sur une enveloppe de 10 millions d’euros, soit une multiplication par quatre du budget alloué à l’agriculture par rapport au précédent mandant, ce que ne manque pas de rappeler à l’envie la nouvelle majorité pour affirmer son ambition, la Métropole de Lyon veut redynamiser le terreau local. Une partie de cet argent doit notamment servir à sanctuariser des hectares de terres agricoles, alors "qu’un hectare par jour sur le Rhône est urbanisé depuis une vingtaine d’années", alerte Jérémy Camus, vice-président de la Métropole délégué à l’Agriculture. Une autre doit permettre d’accompagner l’implantation de nouveaux agriculteurs sans oublier ceux déjà installés.

Une centaine d'agriculteurs en moins en 10 ans

À l’heure où la collectivité fait le constat difficile qu’en 10 ans la Métropole de Lyon a perdu une centaine d’agriculteurs et en compte aujourd’hui moins de 300, elle souhaite "accélérer [sa] politique de soutien". C’est dans ce cadre que trois appels à projets, financés à hauteurs de 1,2 million d’euros, ont été lancés depuis deux ans sur les périmètres de Protection des espaces naturels agricoles périurbains (PENAP), ces terres agricoles sanctuarisées et protégées de l’artificialisation.

Dans le détail, ce sont 53 projets qui bénéficieront d’une aide métropolitaine, qui contribuera à terme à "accroître notre autonomie alimentaire" en développant et pérennisant "une filière de production, transformation, accessible à toutes et tous", fait valoir Bruno Bernard. Cinq conditions ont été établies pour permettre à une entreprise de bénéficier de ces aides, le remplissage d’une seule est néanmoins suffisant :

Pérenniser la destination agricole du foncier ;

Renforcer l’ancrage territorial d’une activité agricole ;

Encourager le renouvellement des exploitations et favoriser la transmission des bâtiments ;

Préserver et restaurer les continuités écologiques ;

Renforcer le lien entre les citadins et les agriculteurs.

Financer à peu près tous les projets

On note notamment le soutien à l’installation de maraîchers bio à Charly, Vernaison, Collonges au Mont d’Or, le financement d’équipements de stockage pour plusieurs exploitations agricoles ou arboricoles ou encore la remise en culture de terrains en friche par des fermes maraîchères dans l’Ouest lyonnais. Des projets souvent tournés vers le bio ou en passe de le devenir, conformément aux valeurs portées par la collectivité. Cette dernière met d’ailleurs en avant le fait que 75% des projets soutenus dans le cadre de son dernier appel à projets PENAP étaient "en bio ou en conversion".

"On a perdu 100 agriculteurs sur la métropole en 10 ans. On a donc décidé d’accélérer notre politique de soutien. En à peine deux ans on a fait deux fois plus, via le PENAP, pour les agriculteurs que sous le précédent mandat", Jérémy Camus vice-président de la Métropole délégué à l’Agriculture

"On finance à peu près tout pour enrayer le déclin des agriculteurs sur la métropole", assure Jérémy Camus tout en mettant en avant le fait que la Métropole peut proposer jusqu’à "60% de cofinancement". Un nouvel appel à projets est d'ailleurs en cours et se terminera à la fin du mois de mai.

À terme, l’objectif est bien de rapprocher la "fourche de l’assiette" et de "retrouver ces productions dans les assiettes des plus jeunes" et de manière générale des Grands Lyonnais, pour reprendre les mots de Jérémy Camus. Des propos prononcés en septembre dernier, mais toujours autant d’actualité pour la collectivité, encore plus à l’heure où la guerre Ukraine met en évidence certaines carences dans la production agricole nationale et locale. De quoi conforter les choix de la Métropole en matière de politique agricole et alimentaire.