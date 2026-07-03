De nombreux travaux attendus sur les routes départementales du Rhône la semaine prochaine

Du 3 au 9 juillet, le Département du Rhône va réaliser une série de travaux sur ses routes départementales. On fait le point.

Aussi bien à Lyon que dans le reste du Rhône, des perturbations sont attendues sur les routes ce week-end et la semaine prochaine. De nombreux travaux vont être réalisés, à commencer par la RD4 et la RD101 qui seront fermées demain pour gravillonnage. Les 6 et 7 juillet, la RD50, à Courzieu, sera aussi fermée pour la même opération. À Thizy-les-Bourgs, la RD56E sera barrée pour des travaux de préparation à la pose de gravillonnage.

Du 6 au 15 juillet, diverses communes seront concernées par la fermeture de la RD489. Des travaux préparatoires avant réfection du tapis superficiel par un enrobé coulé à froid seront réalisés. Également, la RD70 et la RD31 seront barrées pour diverses opérations respectivement du 8 au 17 juillet et du 8 au 10 juillet.

Enfin, du 9 au 16 juillet, la RD2 sera impossible d’accès depuis diverse commune en raison de travaux de gravillonnage. Le coût des travaux s’élève à 190 000 euros.

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