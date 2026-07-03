Après la canicule de la semaine dernière, les débits des cours d'eau continuent de baisser dans le département. Face à cette situation, le préfet a signé un nouvel arrêté pour durcir les restrictions en vigueur.

La situation devient critique en Saône-et-Loire. La canicule de la semaine dernière a dégradé les niveaux hydrologiques du département. Face à cette évolution, le préfet a réuni le comité ressources en eau mercredi 1er juillet, puis signé un nouvel arrêté préfectoral le lendemain. Ce texte renforce les mesures prises le 26 juin dernier.

Deux bassins basculent désormais au niveau maximum de restriction : les secteurs « Arroux-Morvan » et « Grosne » entrent en crise. Concrètement, tous les usages non indispensables de l'eau y sont désormais interdits, à l'exception de la production d'eau potable et de l'abreuvement des animaux. Les demandes d'adaptation individuelles doivent être adressées à la direction départementale des territoires.

Deux autres bassins passent en alerte renforcée : « Arconce et Sornin » et « Saône aval ». Trois autres entrent en alerte simple : « Bourbince », « Dheune » et « Loire ». Le secteur « Seille-Guyotte » est maintenu au niveau d'alerte. Autrement dit, plus aucun bassin du département n'est aujourd'hui épargné.

Piscines, arrosage, nettoyage : ce qui est désormais interdit

En alerte et en alerte renforcée, les contraintes concernent tous les usagers. L'arrosage des espaces verts est interdit, l'irrigation agricole soumise à restrictions horaires, les prélèvements pour les activités industrielles réduits. Le remplissage des piscines privées est prohibé, sauf remise à niveau ou première mise en eau sous conditions. Le lavage des voitures est également interdit en dehors des stations professionnelles équipées d'un système de recyclage.

Les restrictions horaires pour l'irrigation et l'arrosage varient selon le niveau d'alerte. En alerte simple, elles portent sur la plage 11h-18h. En alerte renforcée, elles s'étendent de 9h à 20h. Le préfet a par ailleurs annoncé que des opérations de contrôle seront organisées sur le terrain, la situation étant jugée « très critique » par les services de l'État.

Une aggravation possible dès la semaine prochaine

Les projections météorologiques ne laissent guère espérer une amélioration rapide. La préfecture n'exclut pas un nouveau renforcement des restrictions dès la semaine prochaine. Elle rappelle par ailleurs que les entreprises doivent désormais s'adapter durablement pour anticiper l'intensification des épisodes de sécheresse liée au changement climatique.

Pour suivre l'évolution des restrictions applicables à leur adresse, les usagers peuvent s'inscrire à la plateforme en ligne VigiEau, qui envoie des alertes en cas d'évolution du niveau.