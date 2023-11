De la grisaille et pas plus de 13°c lundi 20 novembre à Lyon

Le ciel devrait rester très nuageux tout au long de la journée lundi 20 novembre à Lyon, où le mercure ne dépassera pas 13°c.

La semaine débute sous la grisaille et le brouillard lundi 20 novembre à Lyon. D‘épais nuages accompagneront les Lyonnais au réveil et devraient voiler le ciel tout au long de la journée. D’après les prévisions de Météo Lyon, ces derniers pourraient même déverser quelques averses sur la ville en fin d’après-midi et dans la soirée.

Lyon dans le brouillard ce lundi 20 novembre aux environs de 7h30. (Photo GL - Lyon Capitale)

Du côté des températures, le thermomètre devrait se situer relativement proche des moyennes de saison. Comptez ainsi 8°c à 8 heures, puis environ 11°c à midi. La maximale du jour devrait être atteinte sur les coups de 15 heures, lorsque le thermomètre affichera 13°c. Pour ce soir, prévoyez un rafraîchissement à partir de 20 heures, lorsque le mercure tombera sous la barre des 10°c.