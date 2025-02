Le classement des Villes où il fait le plus "bon vivre" en France a été dévoilé dimanche 16 février par l'association des Villes et villages de France. Dans le Rhône, c'est la ville de Lyon qui semble s'imposer.

Dimanche 16 février, l'association des Villes et villages de France a dévoilé son classement annuel des "villes où il fait bon vivre". Si cette année Lyon gagne une place et se positionne 79e sur les 500 villes françaises de plus de 2 000 habitants, les autres communes du Rhône sont également plutôt bien placées.

Pour rappel, ce classement couvre 34 795 communes de France métropolitaine analysées sur 190 critères, répartis en onze catégories. Parmi elles, la qualité de vie, la sécurité, ou encore la santé des habitants sont comptabilisées. Pour cette édition 2025, trois critères ont été ajoutés concernant la protection de l'environnement : le risque sismique, le risque d'inondation et la récurrence des catastrophes naturelles.

Le Rhône dans le top 300

En 2025, le Rhône se positionne dans le top 300 du classement. A la seconde place et à la 112e au national se trouve la commune de Villeurbanne, suivie de celle de Caluire-et-Cuire. Le reste du classement se compose de :

Bron 139ᵉ

Saint-Priest 164ᵉ

Oullins-Pierre-Bénite 208ᵉ

Tassin-la-Demi-Lune 217ᵉ

Vénissieux 264ᵉ

Écully 268ᵉ

Rillieux-la-Pape 289ᵉ

En un an, de belles progressions sont à noter, notamment pour la ville de Caluire-et-Cuire qui gagne quinze places. Celle de Tassin-la-Demi-Lune en a quant à elle remportée seize, tandis que Villeurbanne passe de la 115e à la 112e place à l'échelle nationale.

