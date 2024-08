Classement du coût de la vie étudiante : Lyon figure à la 11ème place

L’Union nationale des étudiants de France a publié, mercredi 21 août, un classement des villes universitaires de la plus chère à la plus abordable. Lyon se hisse à la 11ème place.



A quelques semaines de la rentrée scolaire, l'Union nationale des étudiants de France a publié un classement des villes universitaires de la plus coûteuse à la plus abordable. L'étude prend notamment en compte le prix des loyers et des transports. Lyon se hisse à la 11ème place avec un coût mensuel de 1242,84euros. L'UNEF déplore "une augmentation du coût de la vie de 2,25%, du reste à charge mensuel de 1158,70€. Une augmentation qui continue, années après années, d’imposer aux étudiants un coût de la vie toujours plus important face à une précarité qui elle aussi ne cesse d’augmenter."

Le classement complet des villes par coût mensuel de vie

1. Paris : coût mensuel de 1 563,34 euros

2. Créteil : 1 411,34 euros

3. Saint-Denis : 1 352,34 euros

4. Nanterre : 1 336,34 euros

5. Guyancourt : 1 328,34 euros

6. Cergy : 1 311,34 euros

7. Nice : 1 303,00 euros

8. Champs-sur-Marne : 1 292,34 euros

9. Orsay : 1 286,34 euros

10. Evry : 1 272,34 euros

11. Lyon : 1 242,84 euros

12. Aix-en-Provence : 1 226,34 euros

13. Marseille : 1 208,34 euros

14. Bordeaux : 1 206,80 euros

15. La Rochelle : 1 197,34 euros

16. Strasbourg : 1 194,34 euros

17. Lille : 1 175 euros

18. Montpellier : 1 157 euros

19. Nantes : 1 155,42 euros

20. Toulon : 1 151,50 euros

21. Toulouse : 1 150,88 euros

22. Grenoble : 1 112,59 euros

23. Rouen : 1 110,59 euros

24. Metz : 1 109,75 euros

25. Rennes : 1 108,92 euros

26. Avignon : 1 103,67 euros

27. Chambéry : 1 101,59 euros

28. Orléans : 1 097,17 euros

29. Amiens : 1 101,13 euros

30. Reims : 1 091,28 euros

31. Dijon : 1 091,25 euros

32. Angers : 1 088,55 euros

33. Tours : 1 081,17 euros

34. Nancy : 1 081 euros

35. Clermont-Ferrand : 1 078,34 euros

36. Brest : 1 074,50 euros

37. Le Havre : 1 073 euros

38. Caen : 1 072,34 euros

39. Nîmes : 1 068,34 euros

40. Mulhouse : 1 059,59 euros

41. Perpignan : 1 058,50 euros

42. Besançon : 1 051 euros

43. Poitiers : 1 035,67 euros

44. Le Mans : 1 033,80 euros

45. Saint-Etienne : 1 032,17 euros

46. Pau : 1 017 euros

47. Limoges : 1 011,75 euros

