Le délai d'intervention des sapeurs-pompiers du Rhône et de la métropole de Lyon a augmenté de près de 4 minutes entre 2014 et 2023.

Depuis le lancement de la grève illimitée le 1er octobre 2024 par les sapeurs-pompiers du Rhône, le délai d'intervention des secours sur place est un indicateur pointé du doigt, notamment par l'intersyndicale. Le syndicat Sud Sdmis, par exemple, évoquait début décembre un délai moyen d'intervention des pompiers qui serait passé de 10 min en 2017 à 12 min 40 en 2024.

La Direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises (DGSCGC), rattachée au ministère de l’Intérieur, a rendu public ce délai d'intervention, entre la diffusion de l’alerte et l’arrivée du premier véhicule des secours, département par département jusqu'en 2022. À cette date, dans le Rhône, il était donc de 12 min 29, soit cinq secondes de plus que la moyenne nationale.

Lire aussi : Sortie de crise en vue pour les pompiers dans le Rhône ? "On est encore loin du compte"

Auprès de nos confrères du Progrès, le contrôleur général Emmanuel Clavaud, directeur du SDMIS, assure que ce temps d'intervention a augmenté de seulement une seconde en 2023 (passant ainsi à 12 min 30) . Les chiffres de 2024 n'ont pas encore été publiés par la DGSCGC, mais le directeur des sapeurs-pompiers indique qu'une hausse a bien été constatée. Elle est en-dessous des 40 secondes qui ont pu être évoquées.

+ 3 min 41 entre 2014 et 2023

Le service départemental et métropolitain précise aussi qu'entre 2019 et 2024, le délai a progressé de 30 secondes sur le département du Rhône, sans prendre en compte la métropole de Lyon.

Nos confrères relèvent néanmoins que, dans le Rhône, le temps d'intervention est en constante hausse depuis 2014. La moyenne dans le département est ainsi passée de 8 min 49 en 2014 à 12 min 30 en 2023, soit une augmentation de 3 min 41. À l'échelle nationale, une hausse est aussi enregistrée mais elle s'établit à 1 min 53.

Emmanuel Clavaud, lui, explique cette hausse notamment par le volume global plus important des sollicitations, les gênes occasionnées par les bouchons, le temps d'attente aux urgences ou encore le sujet des effectifs. En ce sens, les financeurs du SDMIS (Métropole de Lyon et Département du Rhône) ont notamment proposé à l'intersyndicale l'embauche, d'ici la fin d'année, de 16 pompiers. La suite du mouvement sera voté par les agents jusqu'à mardi midi.

Lire aussi : Grève des pompiers : une vidéo anonyme diffusée, le SDMIS porte plainte