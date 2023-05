Dans le Beaujolais, l’opportunité pour les fans d’Harry Potter de plonger dans ce monde magique

Scène d’Harry Potter et le Prisonnier d’Azkaban

Au niveau de la salle communale de Saint-Etienne-des-Oullières, dimanche 28 mai, les admirateurs du "petit garçon à la cicatrice" pourront plonger dans l’univers magique de la saga.

Durant l’espace d’un instant, enfants ou parents vont pouvoir se mettre dans la peau d’Harry Potter, Hermione Granger ou encore Ron Weasley. Dans ce spectacle monté il y a trois ans par le professeur de musique, Stéphane Guillermin, le public va faire parti à part entière de l’expérience immersive.

Possibilité de faire un jeu de Quidditch

Pendant 1h 30 à partir de 15h, le public va pouvoir découvrir l’intérieur de l’ambiance du château de Poudlard, à travers différents ateliers. Le professeur Rogue sera présent pour proposer des ateliers potions et magie. Pour les plus sportifs un jeu de Quidditch et un vol en balais sera aussi disponible.

