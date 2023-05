Une casserolade pour l'arrivée du Service national universel à Lyon

L'arrivée de la caravane du Service national universel (SNU) à Lyon a été perturbée par une casserolade.

Ils avaient annoncé vouloir "faire la fête au SNU", le Service national universel, ce vendredi 26 mai, pour l'arrivée de la caravane SNU, des militants ont manifesté à coups de casserolades sur la place Ambroise Courtois à Lyon.

Les manifestants jugent que le SNU, dispositif qui s'adresse aux jeunes de 15 à 17 ans souhaitant s'engager et leur propose un séjour dit de "cohésion", une mission d'intérêt général et "un engagement civique", est un dispositif "de propagande inutile et nuisible visant à mettre au pas et à soumettre les jeunes".