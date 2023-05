Près de Lyon, course-poursuite en état d'ivresse

Dans la nuit de mercredi à jeudi 25 mai, après une course-poursuite, les forces de l'ordre arrêtent le conducteur en état d'ivresse, sans permis et positif au cannabis, près de Lyon.

Les services de police se sont lancés dans une course-poursuite à Feyzin, près de Lyon, dans la nuit de mercredi à jeudi 25 mai. Alors que les agents interceptaient le conducteur d'une Peugeot 106, le véhicule refuse d'obtempérer et fonce à toute allure pour terminer sa course dans un mur. Selon Lyonmag, le conducteur du véhicule, âgé de 26 ans, était positif au cannabis, en état d'ivresse et roulait sans permis de conduire ni assurance.

Il a été placé en garde à vue et reconnaît l'ensemble des faits reprochés.