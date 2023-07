Dans le Beaujolais, le Tour de France va perturber le travail des facteurs 

Les coureurs de la Grande Boucle vont arriver dans le Beaujolais, jeudi 13 juillet, ce qui va perturber la distribution des courriers.

Lors de la 12e étape du Tour de France entre Roanne et Belleville-en-Beaujolais, nombreux sont les habitants qui ne recevront pas leur courrier, jeudi 13 juillet dans le Beaujolais. Des perturbations sur la distribution et le relevage des boîtes aux lettres sont attendus sur les zones traversées par la course de vélo.

Un retour à la normale le samedi 15 juillet

De nombreuses communes devraient être concernées, notamment celle de Belleville en Beaujolais et Beaujeu. Malgré cette difficulté, La Poste assure dans un communiqué "mettre tout en œuvre pour adapter une organisation liée à cet événement sportif". Dans un second temps, l’activité normale de La Poste ne devrait pas reprendre totalement dès le vendredi 14 juillet, mais à partir du samedi 15 juillet.

De leur côté, les coureurs du Tour de France après cette étape dans le Beaujolais iront en direction de l’Ain et du Grand Colombier.