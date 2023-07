Appliquée aux professionnels depuis trois ans, la Zone à faibles émissions (ZFE) de Grenoble va être étendue aux particuliers, mais seulement du lundi au vendredi, de 7 à 19 heures.

Après Lyon c’est au tour de Grenoble d’étendre sa Zone à faibles émissions (ZFE) aux particuliers, mais le cadre en sera moins restrictif. Trois ans après avoir instauré une ZFE pour les utilitaires et poids lourds, la métropole de la capitale des Alpes a publié ce lundi 10 juillet un arrêté étendant sa mesure aux particuliers.

Moins restrictive qu'à Lyon

Contrairement à la ZFE votée par les écologistes de la Métropole de Lyon, la ZFE adoptée par le président DVG de la métropole grenobloise, qui concerne 13 communes sur 49, ne s’appliquera que du lundi au vendredi, de 7 à 19 heures. "Nous voulions permettre plus de flexibilité et accompagner les changements de comportement", a justifié Cécile Cénatiempo, conseillère déléguée à la qualité de l'Air de la métropole grenobloise, lors d'une conférence de presse rapporte l’AFP.

Un choix qui a fait l’objet de critiques de la part des écologistes de la Ville de Grenoble, qui réclamaient des mesures "plus ambitieuses" tandis que l’opposition dénonçait de son côté une mesure "inefficace écologiquement et injuste socialement". Pour répondre aux inquiétudes, Cécile Cénatiempo a expliqué que des "évolutions" et des "ajustements" pourront se faire au cours de la mise en oeuvre de la ZFE, qui comporte une "clause de revoyure" d’ici à 2026.

L'interdiction des Crit'Air 2 envisagée en 2030

Dans un premier temps, seuls les véhicules Crit’Air 5 sont exclus de la ZFE et leurs propriétaires bénéficieront d’une période de pédagogie de six mois durant laquelle aucune verbalisation ne sera appliquée. Le calendrier prévoit ensuite l’extension de la ZFE aux Crit’Air 4 au 1er janvier 2024, puis au 1er janvier 2025 aux Crit'Air 3. Contrairement à la Métropole de Lyon, pour le moment l’interdiction des véhicules Crit’Air 2 (diesel à partir de 2011, essence d’avant 2011) n’est pas encore arrêtée. Celle-ci serait toutefois envisagée à l’horizon 2030, "en anticipation des échéances annoncées à l’échelle européenne, l’Europe envisageant l’interdiction de la vente des véhicules essence, diesel et hybride en 2035", précise la collectivité.

Certains axes de circulation seront également exemptés, à l’instar des voies desservant les parking-relais et les gares, des voies rapides, des voies d'accès à certains centres hospitaliers, et des voies d'accès aux massifs montagneux. À cela s’ajouteront d’autres dérogations, en faveur des "petits rouleurs" (moins de 5 000 km par an), des travailleurs en horaires décalés, des véhicules d'intérêt général... Les automobilistes qui le souhaitent pourront également acheter un pas journalier, utilisable 12 fois dans une année.