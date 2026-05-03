Une nouvelle opération d’intimidation secoue l’agglomération lyonnaise.

Dans la nuit du samedi 2 au dimanche 3 mai, une habitation a été ciblée par un incendie volontaire à Écully. Selon les dernières informations de nos confrères de LyonMag, les faits se seraient déroulés aux alentours de 5 heures du matin, chemin de Villeneuve.

Deux individus auraient été aperçus en train d’asperger de liquide inflammable la façade d’une villa, ainsi qu’un véhicule stationné à côté. Ils auraient ensuite allumé le feu avant de prendre la fuite. Si les flammes ont détruit la voiture et endommagé la façade, l’incendie ne s’est pas propagé dans l’habitation.

La piste d’un règlement de comptes

Toujours selon nos confrères, le logement visé serait celui de la sœur d’un narcotrafiquant lyonnais, actuellement incarcéré en Colombie. Une enquête pour tentative d’homicide en bande organisée a été ouverte. Les deux suspects sont activement recherchés par les autorités.

Après plusieurs fusillades et incendies criminels recensés ces derniers jours dans l’Est lyonnais, cette fois, c’est au tour de l’Ouest lyonnais de subir le narcobanditisme. Pour rappel, ce dimanche matin, le syndicat Alliance Police Nationale a lancé un appel à l’aide à la préfecture pour renforcer les moyens déjà mis en œuvre. Samedi soir, Antoine Guérin, préfet délégué pour la défense et la sécurité, s’était rendu à Villeurbanne pour superviser les opérations de contrôle.

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