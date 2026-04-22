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Le Lyonnais Paul Seixas, nouvelle pépite du cyclisme mondial. (Photo by Anne-Christine POUJOULAT / AFP)

Cyclisme : le Lyonnais Paul Seixas remporte la Flèche Wallonne

  • par la rédaction

    • À seulement 19 ans, le Lyonnais Paul Seixas a réalisé un exploit en remportant la Flèche Wallonne ce mercredi 22 avril.

    On ne l’arrête plus ! Ce mercredi 22 avril, le Lyonnais Paul Seixas a remporté la Flèche Wallonne à seulement 19 ans. Il succède ainsi à Tadej Pogacar.

    Après avoir remporté le Tour du Pays Basque le 11 avril dernier, Paul Seixas s’est finalement imposé lors de cette 90e édition de la Flèche Wallonne, entre Herstal et Huy, en Belgique, devant le Suisse Mauro Schmid et le Britannique Ben Tullet en haut du Mur de Huy.

    À 19 ans, le coureur de l'équipe Decathlon CMA CGM devient le plus jeune vainqueur de l'histoire de la classique belge, battant le record qui appartenait depuis la première édition en 1936 à Philémon De Meersman, âgé alors de 21 ans et 150 jours.

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