Antoine Guérin, préfet délégué pour la défense et la sécurité, en déplacement à Villeurbanne, ce samedi 2 mai. @Préfecture

Après une série de fusillades survenues ces derniers jours dans l’agglomération lyonnaise, le syndicat Alliance Police Nationale monte au créneau. De son côté, la préfecture du Rhône assure rester pleinement mobilisée et met en avant des renforts déjà engagés.

Dans une lettre ouverte adressée à la préfecture du Rhône ce samedi 2 mai, le syndicat Alliance Police Nationale a alerté sur une situation devenue "critique" à Lyon et ses alentours, suite aux nombreuses fusillades survenues ces derniers jours, et appelle à des renforts "pérennes".

Dans ce courrier, le syndicat majoritaire dans le Rhône décrit une montée inquiétante de la violence, marquée par des faits graves : tirs en pleine zone habitée, incendies criminels ou encore blessés collatéraux, comme cette mère de famille touchée par une balle perdue à Décines.

"La violence franchit un cap", alerte Alliance, qui pointe des modes opératoires de plus en plus radicalisés, sur fond de "narcobanditisme". Il faut dire que les méthodes semblent se ressembler. Depuis quelques semaines, les malfrats visent des habitations pour, semble-t-il, intimider.

"Il ne s’agit plus d’anticiper, mais d’agir sans délai"

Malgré les renforts ponctuels de CRS déployés ces derniers jours, comme ce fut le cas dans la commune de Décines-Charpieu le week-end dernier, cela ne suffirait pas : "le Rhône manque de centaines de gardiens de la paix, entraînant des zones incontrôlables, des services saturés et une incapacité à gérer durablement la situation", affirme Alain Barberis, secrétaire départemental d’Alliance Police.

Il appelle ainsi à une réaction rapide de l’État, demandant une saisine urgente du ministre de l’Intérieur dans le cadre des arbitrages nationaux sur les mutations à venir. "Il ne s’agit plus d’anticiper, mais d’agir sans délai".

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La préfecture met en avant des renforts et une "mobilisation constante"

Sollicitée par nos soins, la préfète du Rhône, Fabienne Buccio, assure avoir pris connaissance du courrier "avec attention" et rappelle que "le dialogue est constant avec les représentants syndicaux".

Elle insiste surtout sur "l’engagement très important" des forces de l’ordre sur le terrain, mobilisées "jour et nuit pour protéger nos concitoyens" dans une agglomération confrontée à "des défis conséquents en matière de criminalité".

Concernant les violences récentes, l’État affirme avoir réagi rapidement. À la demande de la préfète, des renforts ont été déployés avec des compagnies départementales d’intervention à Villeurbanne et des CRS à Décines par le biais de la Direction interdépartementale de la police nationale (DIPN). Le préfet délégué Antoine Guérin s’est également rendu sur place pour superviser des opérations de sécurisation et de contrôle.

Antoine Guérin, préfet délégué pour la défense et la sécurité, aux côtés du maire de Villeurbanne, Cédric Van Styvendael, samedi soir. @Préfecture

"Notre priorité est d’assurer la sécurité des habitants et de retrouver les auteurs de ces faits", souligne la préfecture, qui assure évaluer en permanence les besoins opérationnels. "En 2025, 15 points de deal ont été démantelés dont 8 au Tonkin à Villeurbanne", nous confirme-t-elle. Reste à savoir si les moyens mis en œuvre parviendront à apaiser les tensions.