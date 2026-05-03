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Un appel à témoins lancé pour retrouver Emma. @Gendarmerie

Près de Lyon : un appel à témoins lancé pour retrouver une adolescente de 15 ans

  • par Corentin Lucas

    • Disparue depuis ce jeudi 30 avril, une adolescente de 15 ans est toujours activement recherchée dans le secteur de Trévoux (Ain), au nord de Lyon.

    Placée au foyer de vie Les Tournesols de Saint-Julien, près de Villefranche-sur-Saône, l’adolescente, prénommée Emma, a quitté le matin du jeudi 30 avril son établissement pour se rendre en cours à l’Institut thérapeutique, éducatif et pédagogique (ITEP) de Trévoux. À l’issue de la journée, elle a indiqué à sa mère que celle-ci s’était mal passée et a exprimé son souhait d’aller dormir chez un ami.

    Depuis, la jeune fille n’a plus donné signe de vie. Elle a coupé son téléphone et désactivé sa géolocalisation. Elle serait également partie avec sa pièce d’identité et un peu d’argent. Les recherches, toujours en cours, sont coordonnées par la brigade territoriale autonome de Villefranche-sur-Saône. Une procédure de signalement pour fugue a été engagée et la gendarmerie a lancé un appel à témoins.

    Emma mesure environ 1,44 mètre et est de corpulence moyenne. Elle a les cheveux châtains longs et détachés. Elle porte des lunettes en raison d’un léger strabisme et un appareil dentaire. Au moment de sa disparition, elle portait un jean bleu, un tee-shirt blanc, un gilet rose et un sac à dos de cours.

    Toute personne disposant d’informations est invitée à contacter la gendarmerie de Villefranche-sur-Saône au 04 74 65 26 00.

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