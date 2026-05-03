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Groupama Stadium Lyon
Le Groupama Stadium. ©Romane Thevenot

Près de Lyon : le Groupama Stadium décroche une récompense pour ses visites

  • par Corentin Lucas

    • L’Olympique Lyonnais ajoute un trophée dans sa collection grâce au Groupama Stadium.

    Le Groupama Stadium continue de séduire bien au-delà des terrains de football. L’enceinte de l’Olympique Lyonnais a reçu, ce samedi 2 mai, le prix Travellers’ Choice 2026. Une distinction décernée par le site Tripadvisor, qui récompense la qualité des visites touristiques du stade de Décines-Charpieu.

    Cette distinction récompense à la fois son "Stadium Tour", primé pour la dixième année consécutive, et son musée, qui est distingué pour la cinquième année de rang.

    Attribué chaque année, le prix Travellers’ Choice distingue les établissements qui obtiennent régulièrement d’excellentes évaluations de la part des utilisateurs sur une période de 12 mois. Le Groupama Stadium figure ainsi dans les 10% des meilleures attractions au niveau mondial.

    Proposées tout au long de l’année, les visites permettent aux supporters et curieux de découvrir les coulisses du stade, aussi bien les vestiaires que les espaces VIP, le salon présidentiel ou encore les bancs de touche. Sans oublier le musée du club, qui retrace l’histoire des grandes figures de l’OL, aussi bien masculines que féminines.

    Au-delà des matchs, l’enceinte de Décines s’impose ainsi comme un lieu de visite à part entière, capable d’attirer un public international et de valoriser l’image de l’Olympique Lyonnais en dehors des terrains. Et ce, malgré la longue distance qui la sépare du centre-ville de Lyon...

    Lire aussi : Ligue des Champions féminine : l’OL Lyonnes renverse Arsenal et se qualifie en finale

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