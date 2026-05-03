Le record du monde du barbecue le plus long a été battu à Oullins-Pierre-Bénite. @Chicandier

Le nouveau record du monde du barbecue le plus long a été établi à Oullins-Pierre-Bénite, ce dimanche 3 mai, avec 74 heures de cuisson en continu.

C’était sans aucun doute l’évènement du week-end à Oullins-Pierre-Bénite. Au parc Chabrières, le record du monde du barbecue le plus long a été battu ce dimanche 3 mai. Pendant plus de trois jours (de jeudi à dimanche), l’association Les Toqués du Rock, qui organisait le rassemblement, a pulvérisé l’ancien record détenu par une équipe américaine, qui s’élevait à un peu plus de 40 heures.

Avec 74 heures de cuisson, la commune du sud de l’agglomération lyonnaise est entrée dans l’histoire. Au total, ce sont environ 3,4 tonnes de viande qui ont été cuisinées durant l’événement. Chipolatas, merguez, poulet mariné, porc effiloché, côtes de bœuf, mais aussi légumes et sardines… Il y en avait pour tous les goûts.

Un huissier de justice était présent pour valider officiellement chaque étape du record. L’événement, qui a attiré des milliers de personnes, a même vu passer l’humoriste Jason Chicandier, présent sur place le samedi.

Un événement festif et solidaire

Derrière la performance, l’initiative avait aussi une vocation solidaire. Une partie des repas, notamment ceux préparés durant la nuit, a été offerte aux pompiers, forces de l’ordre, personnels hospitaliers et personnes en situation de précarité.

Les bénéfices de l’événement seront, quant à eux, reversés à l’association Drôle de Nom pour une Association (DNA), engagée pour l’inclusion des personnes en situation de handicap.

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