Actualité
CRS lors de la manifestation du 1er mai 2026 à Lyon. (CM)

Lyon : le PCF du Rhône dénonce des "violences policières" lors de la manifestation du 1er mai

  • par Corentin Lucas

    • Après l’intersyndicale, c’est au tour du Parti communiste français (PCF) du Rhône de dénoncer des interventions policières jugées brutales lors du 1er mai.

    Dans un communiqué publié ce samedi 2 mai, la fédération du Rhône du Parti communiste français (PCF) affirme que la manifestation du 1er mai, qui a rassemblé entre 6 500 personnes selon les autorités et 12 000 personnes selon les organisateurs, s’est déroulée "dans un esprit festif et combatif" à Lyon, sans débordements majeurs.

    Le parti accuse pourtant les forces de l’ordre d’avoir "fait le choix de la provocation", évoquant plusieurs incursions policières au sein du cortège. Selon le PCF, des membres du service d’ordre syndical auraient été visés par des coups de matraque et une grenade de désencerclement aurait été lancée "au milieu du carré de tête".

    Le communiqué pointe également des tirs de balles en caoutchouc, dont des cartouches auraient été retrouvées au sol.

    "Encore une fois, des militants du service d’ordre intersyndical ont essuyé des coups de matraque indiscriminés"

    Le PCF revient aussi sur les incidents survenus à l’arrivée du cortège place Bellecour. Alors que les manifestants terminaient la mobilisation dans une ambiance décrite comme "conviviale", une "pluie de gaz lacrymogène" se serait abattue sur la place, suivie de plusieurs charges policières.

    "Encore une fois, des militants du service d’ordre intersyndical ont essuyé des coups de matraque indiscriminés", dénonce le parti, tout en affirmant que les circonstances de quatre interpellations restent "à éclaircir".

    Dans ce contexte, la fédération communiste apporte son soutien aux syndicalistes blessés et assure qu’elle accompagnera les organisations dans d’éventuelles démarches judiciaires. "Contre les violences policières et la répression des travailleurs une seule réponse : la solidarité de classe", conclut Benoît Roux, secrétaire du PCF du Rhône.

    Lire aussi : "AFA", "N…. ta mère" : la statue de Louis XIV taguée après la manifestation du 1er mai place Bellecour

    La préfecture évoque des tirs de mortiers

    Une version que ne partage pas la préfecture du Rhône. Sollicitée par Lyon Capitale après les premières accusations de l’intersyndicale, ce vendredi, elle affirme que les forces de l’ordre sont intervenues en réaction à des "tirs de mortiers" émanant d’un groupe d’une cinquantaine d’individus.

    Selon les services de l’État, ces personnes, décrites comme "ultra minoritaires", seraient restées au contact de la tête de cortège tout au long de la manifestation.

    à lire également
    Homicide sur les quais de Saône : le suspect activement recherché à Lyon
    Près de Lyon : une villa visée par un incendie criminel sur fond de narcotrafic

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Lyon : le PCF du Rhône dénonce des "violences policières" lors de la manifestation du 1er mai 12:00
    Homicide sur les quais de Saône : le suspect activement recherché à Lyon
    Près de Lyon : une villa visée par un incendie criminel sur fond de narcotrafic 11:10
    Crous bâtiment
    Lyon : le repas à 1 euro généralisé à tous les étudiants dès ce lundi 10:30
    Antoine Guérin, préfet délégué pour la défense et la sécurité, en déplacement à Villeurbanne, ce samedi 2 mai. @Préfecture
    Fusillades à répétition : Alliance Police alerte sur une "crise sécuritaire" à Lyon, la préfecture répond 09:50
    Dissolution de la Jeune Garde : Raphaël Arnault promet la poursuite du combat antifasciste 09:13
    d'heure en heure
    orages
    Deux départements d'Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance orages ce dimanche 08:35
    Rhône météo nuage vue
    Un dimanche marqué par d'importantes rafales de vent à Lyon, jusqu’à 21 degrés attendus 08:00
    Jacky Montiel
    Carburants : "jusqu’à 24% d'économies sur un plein" avec l'appli Via Malin 07:00
    L’émission Cauchemar en cuisine lance un appel à candidatures à Lyon 02/05/26
    Ligue des Champions féminine : l’OL Lyonnes renverse Arsenal et se qualifie en finale 02/05/26
    Lyon : le duo Marrant Club se lance dans un tour de France par "ordre croissant" 02/05/26
    "AFA", "N…. ta mère" : la statue de Louis XIV taguée après la manifestation du 1er mai place Bellecour 02/05/26
    Drame en Ardèche : une vitesse excessive à l’origine de l’accident qui a coûté la vie à cinq jeunes Lyonnais 02/05/26
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut