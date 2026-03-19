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Auvergne-Rhône-Alpes : les effectifs intérimaires augmentent dans la région

  • par Loane Carpano

    • Selon une étude menée par l'agence d'intérim Prism'emploi, les effectifs intérimaires auraient augmenté de 1, 4 % en un an dans la région Auvergne-Rhône-Alpes.

    Les chiffres de l'emploi intérimaire sont tombés en Auvergne-Rhône-Alpes. Selon une étude menée par l'agence d'intérim Prism'emploi, les effectifs intérimaires auraient augmenté de 1, 4 % dans la région entre janvier 2025 et janvier 2026.

    - 2, 7 % des effectifs intérimaires dans le Rhône

    La majorité de ses effectifs sont employés dans les domaines de l'industrie (43, 5 %), du service (20, 8 %) et du BTP (14, 3 %). Le secteur du service, connaît une nette augmentation de son emploi intérimaire (+4, 1 %), au même titre que les transports (+ 3 ,8 %) et le BTP ( + 2 %). En parallèle, l'emploi intérimaire augmente chez les cadres et professions intermédiaires (+6,6 %), les ouvriers non qualifiés (+3,1 %) et les ouvriers qualifiés (+0,3 %), mais diminue chez les employés (-4,1 %)

    Crédit : Prism'emploi
    Crédit : Prism'emploi

    Cette évolution des effectifs est plus ou moins marquée selon les départements de la région. Le Cantal affiche par exemple une hausse de 27, 8 % de ses effectifs intérimaires, tandis que l'Allier connaît une baisse de 7, 4 %. Le département du Rhône rencontre quant à lui une baisse de 2, 7 % de ses effectifs intérimaires.

    Lire aussi : Auvergne-Rhône-Alpes : l'intérim en baisse sur l'année 2025 par rapport à 2024

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