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Lyon : 250 œuvres de Jean-Michel Deny aux enchères au profit de la Fondation de France

  • par NC

    • À l'occasion de ses 50 ans, la Fondation de France Centre-Est organise une vente aux enchères solidaire à Lyon du 19 mars au 5 avril 2026, autour de 250 œuvres du peintre Jean-Michel Deny, à partir de 30 euros.

    À l'occasion de ses 50 ans, la Fondation de France Centre-Est a choisi de s'associer à la maison de ventes lyonnaise De Baecque & Associés pour proposer au grand public 250 œuvres de petits formats du peintre autodidacte Jean-Michel Deny, collages et compositions mêlant figuration et abstraction.

    La démarche est aussi un geste personnel fort : à 75 ans, l'artiste a décidé en 2025 de transmettre l'intégralité de son fonds d'atelier à la Fondation pour soutenir des causes culturelles et sociales, marquant ainsi la clôture symbolique de son parcours pictural. L'ensemble des fonds collectés sera reversé à des projets d'intérêt général soutenus par la Fondation sur le territoire d'Auvergne-Rhône-Alpes.

    En marge de la vente en ligne, une soirée privée se tiendra le jeudi 2 avril à 18h30 à l'Hôtel des ventes De Baecque & Associés, 70 rue Vendôme à Lyon 6ème, en présence de l'artiste, pour la mise aux enchères de 15 œuvres. Une exposition publique sera ensuite ouverte le vendredi 3 avril de 9h à 12h et de 14h à 18h au même endroit.

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