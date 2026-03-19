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Le bureau de poste du quai Saint-Antoine fermé après une attaque au fourgon

  • par NC

    • Attaqué par des malfaiteurs tôt ce jeudi, le bureau de poste du quai Saint-Antoine à Lyon sera temporairement fermé. Il faudra se rendre dans le 5e arrondissement pour récupérer colis et lettres.

    Ce jeudi vers 4 h 30, le distributeur automatique de la Banque postale située au bureau de poste du quai Saint-Antoine dans le 2e arrondissement de Lyon a été victime d'une attaque au fourgon. Dans un communiqué, la direction de l'établissement indique qu'il sera temporairement fermé.

    Où récupérer ses recommandées et colis ?

    "Une continuité de service est assurée par le bureau de poste de Lyon Saint Jean au 25 quai Romain Rolland dont les effectifs seront renforcés", est-il précisé. Les retraits de colis et des lettres recommandées pourront avoir lieu dès vendredi au bureau de poste Lyon Saint-Jean.

    Jusqu'à samedi, ce dernier conserve ses horaires habituels. Il est ouvert de 9h-12h et 14h-16h30 et 9h-12h le samedi. "A partir de lundi 23 mars, les horaires du bureau seront élargis 9h-12h30 et 14h-18h du lundi au vendredi, et 9h-12h le samedi", précise La Poste.

    Plusieurs suspects auraient utilisé une corde pour arracher le distributeur automatique de billets qui a été retrouvé sur le trottoir. Trois suspects ont pris la fuite dans une voiture citadine, tandis que le fourgon qui aurait servi à l'arrachage du distributeur a été laissé sur place. Un bruit d'explosion aurait été entendu selon des témoins.

    Une enquête a été ouverte. On ne connaît pas encore le montant du préjudice.

    Lire aussi : Une banque attaquée en plein centre-ville ce jeudi à Lyon

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