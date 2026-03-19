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(Photo d’illustration de Philippe HUGUEN / AFP)

Villeurbanne se dote d'un "pollinarium" pour prévenir les allergies printanières

  • par Loane Carpano

    • Grâce au "pollinarium sentinelle", les Villeurbannais pourront bientôt profiter d'informations en temps réel, concernant la diffusion des pollens dans leur ville.

    La saison du nez qui coule et des éternuements approche. Afin de prévenir la diffusion des pollens, la Ville de Villeurbanne a décidé de créer un "pollinarium sentinelle" dans le square Bataillon-Carmagnole. L'objectif ? Rassembler les principales espèces de plantes allergisantes présentes dans la région, afin d'évaluer le début et la fin de l'émission du pollen des différentes espèces.

    Une observation qui devrait permettre de donner des informations en temps réel aux médecins et aux personnes allergiques, leur permettant de déclencher leur traitement avant les premières réactions. Les premiers résultats seront disponibles en 2028.

    Comment participer ?

    Les Villeurbannais pourront prendre part à la création du dispositif en récoltant des plantes allergènes dans un rayon de 40 km autour de Villeurbanne. Pour être comptabilisées, les habitants devront ramasser les plantes suivant des règles strictes. A savoir, récolter la plante avec une grosse motte de terre et enlever les autres plantes, avant de la mettre dans un contenant et l'humidifier. Puis, géolocaliser le site de récolte en ligne et déposer la plante dans l'un des lieux de dépôt.

    Parmi les lieux de dépôt, figurent les serres municipales de Villeurbanne, le centre technique DEPN, ou encore la maison de quartier des Brosses. L'ensemble des sites et des plantes sont répertoriés sur le site de la Ville de Villeurbanne.

    Lire aussi : Métropole de Lyon : une carte numérique créée pour éviter les zones exposées aux pollens

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