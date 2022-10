Crise énergétique : Un fonds de 400 000 euros pour les collèges publics du Rhône

Face à la flambée des prix de l'énergie, le Département du Rhône présente son plan d'économie d'énergie et vise les 10% d'économies.

Le plan de sobriété énergétique du département du Rhône doit répondre à 4 objectifs : éviter la rupture d'approvisionnement d'énergie, limiter la hausse des dépenses sur le budget des collèges, répondre aux enjeux de transition énergétique et baisser durablement la consommation d'énergie de la collectivité.

Chaque bâtiment départemental obtiendra des plans de sobriété énergétique différents. Certaines actions vont être mises en places comme arrêter le chauffage dans la partie sportive des gymnases, fermer les surfaces non-utilisées dans les collèges, optimiser les appareils de cuisine et de plonge et réduire la période d'éclairage des cours de récréation en hiver.

Un fonds de secours, doté de 400 000 euros, sera mis en place pour accompagner les collèges publics ne disposant pas de fonds propre de roulement suffisant.

Dans les 86 sites du Département, la température de consigne sera de 19° pendant la présence des agents ou du public et de 21° dans les PMI (Protection Maternelle et Infantile), l'eau chaude sera coupée dans les sanitaires, excepté dans les douches lorsque cela est possible, les ampoules classiques seront progressivement remplacées par des LED. À l'horizon 2025, l'objectif est d'équiper tous les établissements scolaires de LED pour réaliser 10 % supplémentaires d’économies de consommation.

