Les actions pour la sobriété énergétique se multiplient sur le territoire lyonnais mais aussi partout en France. A l'image de ces démarches, la Métropole de Lyon et le SYTRAL mettent en place de nouvelle mesures de sobriété pour la mobilité.

"Cet engagement confirme la pleine mobilisation de la Métropole de Lyon et de SYTRAL Mobilités en faveur d’une consommation électrique responsable, contribuant ainsi à préserver l’alimentation en électricité de l’ensemble des habitants du territoire. C’est une nouvelle illustration de notre politique ambitieuse pour réduire notre empreinte carbone et maîtriser notre consommation d’électricité", déclare Bruno Bernard, président de la Métropole de Lyon et de SYTRAL Mobilités, avant d’ajouter : "Cette signature est d’autant plus significative qu’elle intervient dans un contexte de risque de tension sur le réseau électrique sachant que la part du budget énergie représentera déjà 15 M€ supplémentaires en 2022 pour la Métropole et 12 M€ à l’échelle de notre réseau de transports".

Des mesures de sobriété supplémentaires

La Métropole de Lyon et SYTRAL Mobilités s’engagent à renforcer leurs actions en déployant de nouvelles mesures de sobriété. Plusieurs modalités sont à l'ordre du jour. Notamment une régulation du chauffage, de la ventilation et de la climatisation des rames de tramway. Cela passe également par une optimisation du freinage électrique sur la ligne D, une optimisation de l’éclairage des stations de métro et des dépôts avec des ampoules LED nouvelle technologie ou encore la sensibilisation des responsables de sites

Lire aussi : Lyon ne fermera aucun service public pour faire face à la crise énergétique

Ce mercredi 12 octobre, Bruno Bernard, président de la Métropole de Lyon et de SYTRAL Mobilités, a signé avec François Chaumont, délégué RTE en Auvergne-Rhône-Alpes, la charte d’engagement EcoWatt, « météo de l’électricité » développée par RTE, gestionnaire du réseau national de transport d’électricité. "L’engagement de la Métropole de Lyon dans le dispositif EcoWatt contribue directement à un usage plus sobre et efficace de la production électrique nationale, à l’horizon de cet hiver et pour la transition énergétique qu’il convient plus que jamais d’accélérer. SYTRAL Mobilités a d’ores et déjà adhéré au programme « bureaux à énergie positive » conduit par l’Agence locale de l’énergie et du climat. Nous avons par ailleurs mis en œuvre un plan de mobilité employeur avec des tarifs préférentiels sur les transports en commun, la mise à disposition d’un kit d’équipement vélo ou encore le déploiement d’une flotte de vélos de service", précise Bruno Bernard.

EcoWatt envoie des signaux clairs (de vert à rouge), guident les particuliers, entreprises et collectivités à adopter les bons gestes à domicile ou sur le lieu de travail. Lorsque la consommation est trop élevée, une alerte sms "vigilance coupure" est envoyée pour inciter chaque citoyen à réduire ou décaler sa consommation.

Depuis quelques années le SYTRAL se dit engagé dans la transition énergétique avec notamment le renouvellement de l’ensemble des véhicules du réseau bus avec des motorisations 100% BioGNV et électriques.

Lire aussi :