Vendredi 14 octobre, la Chambre régionale des comptes Auvergne-Rhône-Alpes publie un rapport sur la gestion de l’emlyon de 2014 à 2021. Une restructuration judiciaire au coût exorbitant.

Le 12 septembre, le Financial Times a publié son classement des meilleurs Masters en management dans le monde. L'emlyon intègre le top 10 mondial des business schools (9e) en progressant de 12 rangs. L’emlyon a été créée en 1872 par la chambre de commerce et d’industrie de Lyon qui dispose de par la loi de la compétence pour exercer l’activité de formation professionnelle initiale et continue.

Dans le contexte de baisse sensible des ressources fiscales affectées aux CCI et d’une pression concurrentielle forte entre écoles de commerce et de gestion, tant au plan national qu’international, l’école a fait évoluer son statut juridique par la création, en 2018, de la société EMG destinée à devenir la société holding du groupe EM Lyon et à porter son activité de formation initiale. La création de la société EMG, sous forme de société anonyme a permis l’ouverture du capital à des investisseurs privés, ce que n’autorisait pas le statut d’association.

A l’issue des opérations de transformation, la CCI détient 67,2 % du capital, Qualium Investissements 19,9 %, BpiFrance Investissements 9,8 % et le FCPE des salariés 3,2 %. Néanmoins, la CCI a perdu le contrôle de la gouvernance de l’AESCRA et, si elle demeure majoritaire au capital de la société EMG et donc majoritaire à son assemblée générale, elle a toutefois cédé aux fonds d’investissement la majorité des voix au conseil de surveillance de la société EMG, désormais holding du groupe emlyon.

L’opération de restructuration juridique de l’emlyon business school a coûté 8,5 M€ au total. La CCI a pris en charge 3,6 M€, soit moins de la moitié, et le reste a été financé par la société EMG et l’AESCRA, alors que cette dernière n’avait aucun intérêt à supporter le coût de l’opération de transformation juridique.