Covid-19 : Lyon, Villeurbanne, Rhône, où, quand et pour qui le port du masque est-il obligatoire ?

Depuis le 31 décembre, le port du masque est obligatoire dans toutes les rues de Lyon et de Villeurbanne pour les personnes de plus de 11 ans. Quelles sont les autres obligations ?

Le port du masque est désormais obligatoire :

- en extérieur, dès 11 ans, dans toutes les rues de Lyon et de Villeurbanne

- en extérieur, dès 11 ans, dans les marchés, les files d'attentes, les manifestations dans l'ensemble des communes de la Métropole de Lyon et du Rhône

- en intérieur, dès 6 ans, dans tous les établissements recevant du public (transports, commerces, musées).

Jusqu’à présent, le port du masque en intérieur ne concernait que les enfants de 11 ans et plus. Désormais, les petits dès six ans devront l’avoir sur le bout du nez dans les transports collectifs intérieurs (métros, bus, avion, trains, etc.) et les lieux recevant du public (restaurant, magasins, salles de spectacle, etc.), au moins jusqu’au 23 janvier inclus.

Où le port du masque est-il obligatoire ? EXTÉRIEUR (dès 11 ans)

➡️ à Lyon et Villeurbanne

➡️ marchés, files d'attente, manifestations... dans l'ensemble du Rhône et de la Métropole INTÉRIEUR (dès 6 ans)

➡️ établissements recevant du public (transports, commerces, musées...) pic.twitter.com/hJSa2mDVT3 — Préfet de région Auvergne-Rhône-Alpes et du Rhône (@prefetrhone) January 3, 2022

