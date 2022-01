Covid-19 à Lyon : les hôpitaux sous tension, des patients de la région ont été transférés vers d'autres régions

(Photo by JEAN-PHILIPPE KSIAZEK / AFP)

Le plan blanc déclenché début décembre 2021 dans les HCL voit sa mesure prolongée jusqu'au 10 janvier dans les hôpitaux de Lyon. Face à l'afflux de patients covid-19, des patients d'Auvergne-Rhône-Alpes ont été transférés vers d'autres régions.

La circulation du virus continue de progresser dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. Le nombre de nouveaux cas a doublé... en une semaine. Dans les 12 départements de la région, d'après les derniers chiffres stabilisés au vendredi 31 décembre, le taux d'incidence est de 1852 (les données prennent donc en compte la période entre le samedi 25 décembre et le vendredi 31 décembre). Ce sont des chiffres évidemment jamais atteints depuis le début de l'épidémie, en mars 2020. Des chiffres impressionnants.

Lire aussi : Covid-19 à Lyon : dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, le taux d'incidence approche des... 2000 (graphique)

Face à cette recrudescence des cas et la saturation des services hospitaliers, neuf patients d'Auvergne-Rhône-Alpes ont été transférés vers d'autres hôpitaux de l'ouest de la France entre le jour de Noël et le Nouvel An, fait savoir Radio Scoop.

Toujours selon nos confrères, quatre des neufs patients transférés étaient hospitalisés dans le Rhône (deux à l'hôpital Edouard Herriot, un à Villefranche et un à Croix-Rousse). Autre information : 2 patients de l'Ain ont été transférés à Dieppe et Bayonne.

Plan blanc prolongé

Face au variant Omicron, les hôpitaux de Lyon et de la région sont contraints de prolonger les mesures de déprogrammation et le plan blanc. Cela va donner la possibilité aux hôpitaux lyonnais "d’armer progressivement des capacités complémentaires de soins critiques, permettant notamment d’accueillir un afflux plus important de patients atteints de la Covid-19" grâce à la déprogrammation de certaines activités.