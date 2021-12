Covid-19 : le variant Omicron représente désormais la majorité des cas positifs en France 

Le variant Omicron est désormais majoritaire parmi les infections au Covid-19 en France, où le virus a connu une "progression importante" ces derniers jours constate Santé publique France. Dans le Rhône et à Lyon sous l’effet du variant Delta et du variant Omicron le taux d’incidence atteint désormais des sommets.

C’était attendu depuis plusieurs jours, compte tenu des données enregistrées dans d'autres pays comme le Royaume-Uni et le Portugal, désormais le variant Omicron est majoritaire en France. Dans son enquête hebdomadaire publiée jeudi 30 décembre, Santé publique France estime qu’au début de la dernière semaine de l’année "62,4 % des tests criblés montraient un profil compatible avec le variant Omicron", contre 15 % la précédente.

Lire aussi : Lyon : avant le Nouvel An, les jeunes de 20-29 ans sont les plus touchés par le Covid-19 dans le Rhône

Très contagieux, le variant B.1.1.529 (ou Omicron) fait flamber l’épidémie en France (200 000 cas par jours enregistrés en France mercredi et jeudi) et dans le département du Rhône, où, combiné au variant Delta, il fait exploser le taux d’incidence. Selon les derniers chiffres arrêtés au 27 décembre, il était ainsi de 1 200 pour 100 000 habitants, contre 959 en France.

Quelle situation dans les hôpitaux du Rhône ?

En début de semaine, avec 562 personnes hospitalisées et positives au covid-19, les hôpitaux du Rhône étaient proches de la surcharge. 89 % des lits de réanimation étaient occupés par des patients covid, soit 171 malades. Au total, au niveau national les hôpitaux français accueillent 18 321 patients Covid dont 1 922 nouveaux admis uniquement entre mercredi et jeudi, et plus de 3 500 malades en soins critiques.

Lire aussi : Lyon : au lendemain de Noël, point chiffré sur le covid-19 dans les hôpitaux du Rhône

Pour freiner l’épidémie, de nouvelles mesures restrictives ont été annoncées en début de semaines par le gouvernement comme le recours obligatoire au télétravail dans les entreprises concernées ou le retour des jauges pour les événements publics. Par ailleurs, à Lyon et Villeurbanne, le préfet du Rhône, Pascal Mailhos, a décidé d’imposer le retour du port du masque en ville.

Lire aussi : Covid-19 : le port du masque redevient obligatoire dans toutes les rues de Lyon et Villeurbanne